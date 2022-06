തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സ്കൂളുകളിലെ പരിശോധനയ്ക്ക് സംയുക്തസമിതിയെ നിയമിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി.ശിവന്‍കുട്ടി. തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയുമായി സ്കൂള്‍ പാചകപ്പുരകളും പാത്രങ്ങളും പരിശോധിക്കും.

ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. പാചകക്കാര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

English Summary : Minister V Sivankutty orders to form joint committee to check food poisoning in Schools