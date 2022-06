അച്ചടി നിർത്തി,എടിഎമ്മിലും കിട്ടാനില്ല; കേന്ദ്രം നിരോധിക്കുമോ 2000 രൂപ? ഇനി വലുത് 500?

കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ പണം കൊണ്ടുവന്നതാണ് കരാറുകാരൻ. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീട്ടിലെത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൈമാറി. തുണിക്കടകളിൽ നിന്നു വസ്ത്രം വാങ്ങുമ്പോൾ മുൻപ് കിട്ടിയിരുന്ന അതേ ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ. അതിലുള്ള തുക എത്ര? – ഒരു കോടി! ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന് അമ്പരക്കുന്നവരേറെ. അത്തരം തുകകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും സംശയം വരും. നോട്ടുകൾ 2000 രൂപയുടേതായിരുന്നു. ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്തതാണെന്നതിനാൽ ഓരോ കെട്ടിലും 100 വീതം– 2 ലക്ഷം. 50 കെട്ടുകൾ മതി ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക്. ബാങ്കിൽ നിന്നു 10 കെട്ടുകൾ വീതം ബണ്ടിൽ ആക്കിയാണു കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഓരോ ബണ്ടിലും 20 ലക്ഷം വീതമാണ്. അത്തരം 5 ബണ്ടിൽ ആവുമ്പോൾ ഒരു കോടി. കൈക്കൂലി കൊടുക്കാനും കള്ളപ്പണം ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കാനും എന്തെളുപ്പം! മുൻപ് 1000 രൂപയുടെ നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഡൽഹിയിലും മറ്റും വൻകിട കൈക്കൂലി പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്യൂട്ട്കെയ്സിന്റെ എണ്ണത്തിലായിരുന്നത്രെ. ആയിരത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ സ്യൂട്ട്കെയ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു സ്യൂട്ട്കെയ്സിൽ സുഖമായി കൊള്ളുന്ന തുകയെത്ര? 5 സിആർ. കൈക്കൂലിക്കും കള്ളപ്പണത്തിനും മറ്റുമുള്ള ഭാഷയാണ് സിആർ. ക്രോർ എന്നതിന്റെ ചുരുക്കം–കോടി! ഒരു സ്യൂട്ട്കെയ്സ് വേണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ അർഥം 5 കോടി!

∙ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടുകൾ എവിടെ?

പക്ഷേ ഏതാനും മാസങ്ങളായി 2000 രൂപയുടെ നോട്ട് ബാങ്കുകളിൽനിന്നു കിട്ടില്ല. എടിഎമ്മിലും കിട്ടില്ല. എടിഎമ്മിൽ 2000 നോട്ട് വച്ചിരുന്ന ട്രേകൾ (കാസറ്റ്) മാറ്റി പകരം 500ന്റെയും 100ന്റെയും നോട്ട് വയ്ക്കാവുന്ന ട്രേകളാക്കി. 2000 നോട്ടിന്റെ അച്ചടി തന്നെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കറൻസി പ്രസുകൾ (ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് നോട്ട് മുദ്രൺ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ബിആർബിഎൻഎംഎൽ) നിർത്തലാക്കി. നോട്ടടിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ നാസിക്കിലും മൈസൂറിലും സാൽബോനിയിലും മറ്റുമുണ്ട്. 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ നിരോധിക്കുമോ എന്നൊരു സന്ദേഹം പലരിലുമുണ്ട്. നിരോധിക്കില്ല, പക്ഷേ അവയുടെ ലഭ്യത വിരളമായിക്കഴിഞ്ഞു. കയ്യിൽ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു മാറ്റിയെടുക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. അവസാനം ഏറ്റവും വലിയ നോട്ട് 500ന്റേതായി മാറുമെന്നാണു കറൻസി വിദഗ്ധരും പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ട് വലിയ നോട്ടുകൾ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുന്നു? മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെത്തന്നെയാണോ?

∙ ഡോളറിന്റെ കളി 100 വരെ മാത്രം

ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കറൻസിയായ ഡോളറിന് വലിയ നോട്ടുകളില്ല. 100 ഡോളറാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അതിൽ താഴെ 50 ഡോളർ നോട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നൂറിന്റേയും അൻപതിന്റേയും ഡോളർ നോട്ടുകൾ എടിഎമ്മിൽ സാധാരണ കിട്ടില്ല. അമേരിക്കൻ എടിഎമ്മുകളിൽ 10ന്റെയും 20ന്റെയും നോട്ടുകളാണു കിട്ടുക. ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ള ഡോളർ നോട്ടുകൾ എടുക്കാത്ത കടകൾ പോലുമുണ്ടവിടെ! അവിടെ പണപ്പെരുപ്പം കുറവാണ്. ഡോളറിന്റെ ശക്തി മൂലം ചെറിയ തുകകൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റും.

പക്ഷേ യുഎസിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. അവിടെ 500 ഡോളറിനും 1000 ഡോളറിനും 10,000 ഡോളറിനും മാത്രമല്ല, ഒരു ലക്ഷം ഡോളറിനും നോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുൻപ്. അവയുടെ അച്ചടി നിർത്തലാക്കിയതാണ്. ഈ നോട്ടുകൾ ആരുടെയെങ്കിലും കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാം. അതിന് മൂല്യമുണ്ട്. ഒരു ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ നോട്ട് 1939ൽ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് അച്ചടിച്ചത്. 500 ഡോളറിന്റെ നോട്ട് അച്ചടി അവസാനം നടന്നത് 1969ൽ.

∙ കള്ളനോട്ടടിക്കുന്ന കറൻസി പ്രസുകൾ!

രൂപ ആയാലും ഡോളർ ആയാലും കള്ളനോട്ടുകൾ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. ലോകമാകെ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വിസ്ഫോടനത്തിനിടെ നോട്ട് അച്ചടിക്കുന്നതാണോ വലിയ കാര്യം? എത്രയൊക്കെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെ നോട്ട് അച്ചടിച്ചാലും കള്ളനോട്ട് ഇറങ്ങും. 100 ഡോളറിന്റെ കള്ളനോട്ടുകളുണ്ട്. ചില രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസി പ്രസുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അവിടുത്തെ ചാര ഏജൻസികൾ ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ നോട്ട് അച്ചടിച്ച് ഇറക്കുന്നു. വിധ്വംസക കൃത്യങ്ങൾക്കു പണം നൽകാനും ശത്രുരാജ്യത്ത് ഇത്തരം നോട്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്നിറക്കി സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും വ്യാജകറൻസി അച്ചടിക്കുകയാണു ചെയ്യുക.

ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ ചാരഏജൻസി കള്ളനോട്ട് അച്ചടിച്ചു വിതരണം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ ഏ‍ജൻസികൾ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് ഫണ്ട് നൽകാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 2016 നവംബറിൽ നോട്ട് നിരോധനം വന്നപ്പോൾ ഇത്തരം നോട്ടുകൾ അസാധുവായി. അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെയും ഇതേ കാര്യത്തിന് വ്യാജ ഡോളർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിലുപരി അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മയക്കുമരുന്ന് കടത്തും അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന പണം പെറ്റുപെരുകി അതിശക്തമായ മാഫിയകളുടെ ഉദയവുമാണ്. ഡോളർ നോട്ടിന്റെ മൂല്യം 100 കടന്ന് മുകളിലേക്കു പോകേണ്ട എന്നു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടൊക്കെത്തന്നെ. ചെറിയ കവറിലിട്ട് വൻ തുക കൈമാറാമെന്ന സ്ഥിതി വന്നാൽ ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എളുപ്പമാവും. കള്ളപ്പണം സൂക്ഷിക്കാനും എളുപ്പമാവും.

∙ നോട്ടുകളനവധി!

ഇന്ത്യയിൽ വിതരണത്തിലുള്ള കറൻസിയുടെ മൊത്തം മൂല്യമെടുത്താൽ ഭൂരിപക്ഷം നോട്ടുകളും അഞ്ഞൂറിന്റെയും രണ്ടായിരത്തിന്റെയുമാണ്. 500ന്റെ നോട്ടുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. 2022 മാർച്ച് വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം ആകെ നോട്ടുകളുടെ 34.9%. രണ്ടാമത് 10ന്റെ നോട്ടുകൾ–21.3%. ആകെ കറൻസിയുടെ 1.6% മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള 2000ത്തിന്റെ നോട്ടുകൾ. ഓരോ വർഷവും അതിന്റെ എണ്ണം കുറയുന്നു (താഴെയുള്ള ഗ്രാഫിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കാണാം) 500ന്റെ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷവും കൂടുന്നുമുണ്ട്. 2020ൽ ആകെ മൂല്യത്തിന്റെ 25.4% ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ 34.9%. രാജ്യത്ത് കള്ളനോട്ടുകളിൽ മുന്നിൽ 100ന്റെ നോട്ടുകളാണത്രെ.! ആകെ നോട്ടിന്റെ 13.9 ശതമാനമാണ് നിലവിൽ 100 രൂപ നോട്ടുകളുള്ളത്.

Show more

∙ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് വലിയ നോട്ട് എന്തിന്?

ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളാണ് ഇന്നു ലോകമാകെ. അതിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ വളരെ മുന്നിലാണത്രെ. അമേരിക്കയിലും മറ്റും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാട് ഉണ്ടെങ്കിലും സർവ കുഗ്രാമത്തിലേയും മുക്കിലും മൂലയിലും തട്ടുകടയിലും ഫോൺപേയും ഗൂഗിൾ പേയും മറ്റും ഇന്ത്യയിലുള്ളതു പോലെ യുഎസിൽ വന്നിട്ടില്ല. യുഎസിൽ ഇപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ചെക്കും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. റസ്റ്ററന്റുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ടിപ് ഉൾപ്പടെ ബില്ല് കൊടുക്കാൻ ചെക്ക് കൈമാറുന്നവരുമുണ്ട്. അവിടെ പരമ്പരാഗത ബാങ്കിങ് വളരെ ശക്തമായിരുന്നതാണു കാരണം. ഡിജിറ്റൽ മാർഗത്തിലൂടെ പണം കൈമാറ്റം വ്യാപകമാവുമ്പോൾ വലിയ നോട്ട് എന്തിന്? 500 രൂപ നോട്ട് തന്നെ ധാരാളമല്ലേ? 100 ഡോളറിന്റെ നോട്ട് തന്നെ ധാരാളമല്ലേ?

