‘എതിർത്താൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാകും’: മമതയ്ക്ക് കെഎൽഒയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ചൊവ്വാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെ, തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യത്തെ എതിർത്താൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാകുമെന്ന് നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ കാംതാപുർ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ (കെഎൽഒ) മുന്നറിയിപ്പ്.



‘കാംതാപുർ സംസ്ഥാന ആവശ്യത്തെ എതിർക്കരുതെന്ന് മമത ബാനർജി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരോടും അഭ്യർഥിക്കുന്നു. മമത വടക്കൻ ബംഗാൾ സന്ദർശിക്കരുത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം ശക്തമാക്കുകയും എല്ലാവരിൽനിന്നും സഹകരണം തേടുകയും ചെയ്യും. ആരെങ്കിലും തടയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, ഫലം വിനാശകരമായിരിക്കും. അവിടെ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകും. ലക്ഷ്യത്തിനായി ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയാറാണ്’– കെഎൽഒ പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു. ജീവൻ സിംഹയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മുഖംമൂടി ധരിച്ചയാളാണു വിഡിയോയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.

ബംഗാളിന്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളും അസമിന്റെ സമീപ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കാംതാപുർ എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്നാണു കെഎൽഒയുടെ ആവശ്യം. അതേസമയം, വിഡിയോയെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാൻ പൊലീസ് വിസമ്മതിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച അലിപുർദുവാറിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ യോഗത്തെ മമത അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനാൽ മേഖലയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

