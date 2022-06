ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിങ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപറേഷൻ (ഐആർസിടിസി) വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ഐആർസിടിസി ആപ് വഴിയും ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ടിക്കറ്റുകളുടെ പരിധി കൂട്ടി. ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഐആർസിടിസി യൂസർ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ഒരുമാസം 24 ടിക്കറ്റും ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാത്ത ഐ‍ഡി ഉപയോഗിച്ച് 12 ടിക്കറ്റും ബുക്ക് ചെയ്യാം.



ഇതുവരെ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ഒരുമാസം 12 ടിക്കറ്റും ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാത്ത ഐ‍ഡി ഉപയോഗിച്ച് ആറ് ടിക്കറ്റുമാണ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരേ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും ഇത് സഹായകമാകുമെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Booking up to 24 train tickets a month allowed if IRCTC user ID linked to Aadhaar