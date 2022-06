തിരുവനന്തപുരം∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടക്കമുള്ള സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ ഫയലുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി. ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശ്യമെങ്കില്‍ അത് അനുവദിച്ചു നല്‍കില്ല. ഓണ്‍ലൈൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലർ നേരിട്ട് വരണമെന്ന് പറയുന്നു. അത്തരക്കാരുടെ ഉദ്ദേശ്യം വ്യക്തമാണെന്നും അവരോട് സർക്കാർ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ആളുകളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നതിനല്ല സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ആളെ ഉപദ്രവിക്കാനും ദ്രോഹിക്കുവാനുമാണ് താനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ രീതി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മന്ത്രിമാരുടെയും ജില്ലാ കളക്ടർമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ ഉടൻ തീർപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: CM Warns Government officials on delay in file handling and mis behaviour to people