യുപി ലോക്സഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 23ന്: മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ റാംപുർ, അസംഗഢ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ്. അടുത്തിടെ നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ തിരിച്ചടിയെത്തുടർന്ന് പാർട്ടിയെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാന ദൗത്യമെന്നും 2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും നേതൃത്വം അറിയിച്ചതായി ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ജൂൺ 23നാണ് ഇരു മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്. നിലവിൽ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയുടെ (എസ്പി) ഉറച്ചമണ്ഡലങ്ങളാണ് ഇവ. ഒന്നില്‍ അഖിലേഷ് യാദവും മറ്റൊന്നിൽ പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവായ അസം ഖാനുമാണ് മത്സരിച്ചു വിജയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇരുവരും നിയമസഭയിലേക്കു മത്സരിച്ചു ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Congress not to contest Lok Sabha byelection on Rampur, Azamgarh seats