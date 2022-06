ഇന്ത്യയിലെ ശതകോടീശ്വരനെതിരെ തൃശൂരിൽ കേസ് കൊടുക്കാനാകുമോ? ഒപ്പമുണ്ട് കോടതി

തൃശൂർ ∙ 14 ലക്ഷം രൂപ വില നൽകിയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹസീം ഒരു കാർ വാങ്ങിയത്. പക്ഷേ, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം വല്ലാത്ത ഒച്ചയും വിറയലും. ‘വാങ്ങിപ്പോയില്ലേ, ഇനി എന്തു ചെയ്യാൻ’ എന്ന മട്ടിൽ അനങ്ങാതിരിക്കാൻ ഹസീം തയ്യാറായില്ല. നേരെ ഉപഭോക്തൃ കോടതിയിൽ പരാതി സമർപ്പിച്ചു. വണ്ടിക്കു നിർമാണത്തകരാർ ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കാൻ കോടതി ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായതിനാൽ കാറിന്റെ നിർമാതാക്കൾ കേസിനു വലിയ ഗൗരവമൊന്നും കൊടുത്തില്ല. പക്ഷേ, കോടതി നിയോഗിച്ച സമിതി കാറിനു നിർമാണത്തകരാർ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി. ഉടമയ്ക്ക് 75,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു.

നഷ്ടപരിഹാരം കമ്പനി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നടപടി അറസ്റ്റ് വാറന്റാണ്. തൃശൂരിലെ ഉപഭോക്തൃ കോടതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഈ സംഭവം എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പിന്തുടരാവുന്ന മാതൃകയാണ്. വില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന സേവനങ്ങൾക്കും ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും ഉപഭോക്താവിനു തക്കതായ മൂല്യം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സേവനദാതാക്കളെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ ഉപഭോക്തൃ കോടതികൾ ധാരാളം. കേസ് ഫയൽ ചെയ്താൽ കോടതി കയറിയിറങ്ങി വിഷമിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ചിന്തയും വെറുതെയാണ്. അഭിഭാഷകന്റെ സഹായത്തോടെയോ, പരാതിക്കാരനു നേരിട്ടോ കോടതിയിലെത്തി പരാതി ഫയൽ ചെയ്യാം.

∙ എങ്ങനെ പരാതിപ്പെടണം?

ഉപഭോക്തൃ കോടതികൾ ജില്ലാ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലുമാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നഷ്ടപരിഹാരമൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതതു ഫോറങ്ങളെ സമീപിക്കാം. ജില്ലാ ഫോറങ്ങളുടെ പരിധി അതതു ജില്ലയിലും സംസ്ഥാന കമ്മിഷൻ സംസ്ഥാനത്തും ദേശീയ കമ്മിഷൻ ഇന്ത്യയിലൊട്ടുക്കും അധികാര പരിധിയുണ്ട്. നിശ്ചിത ഫീസോടെ നേരിട്ടും അഭിഭാഷകൻ വഴിയും പരാതിപ്പെടാം. പരാതി സ്വീകരിച്ചശേഷം കോടതി എതിർകക്ഷിക്ക് നോട്ടിസ് അയയ്ക്കും. 45 ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകണം. ഇരുകൂട്ടരിൽ നിന്നും തെളിവു സ്വീകരിച്ച ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ വിദഗ്ധ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് കൂടി പരിഗണിച്ചാണു കോടതി വിധി പറയുക.

∙ ഉത്തരവ് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ..?

ഉപഭോക്തൃ കോടതി വിധി ചിലർ ഗൗരവമായി എടുക്കാത്ത പ്രവണതയുണ്ട്. കോടതിയുടെ അധികാര പരിധി സംബന്ധിച്ച അറിവില്ലായ്മയാണു കാരണം. വിധി നടപ്പാക്കാൻ കോടതി അനുവദിച്ച തീയതി 30 ദിവസമാണെന്നു കരുതുക. ഈ സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഉത്തരവു പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ സെക്‌ഷൻ 72 പ്രകാരം പ്രതിക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. വിധി നടപ്പാക്കാതിരിക്കുന്നത് 3 വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്.

∙ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ

സാധനങ്ങളുടെ എംആർപിയേക്കാൾ (മാക്സിമം റീട്ടെയ്‍ൽ പ്രൈസ്) കൂടുതൽ വില വ്യാപാരികൾ ഈടാക്കിയാൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് ഉപഭോക്താവിന് അവകാശമുണ്ട്. ജ്യൂസിന് 1 രൂപ കൂടുതൽ ഈടാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ തൃശൂരിൽ ഉപഭോക്തൃ കോടതി പരാതിക്കാരന് നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ചത് ഏതാനും വര്‍ഷം മുൻപാണ്. 3 രൂപ കൂടുതൽ ഈടാക്കിയ കെഎസ്ആർടിസിക്കെതിരെ യാത്രക്കാരൻ നൽകിയ കേസിൽ 1000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ചു. വ്യക്തമായ കാരണം കാണിക്കാനില്ലാതെ ട്രെയിൻ വൈകിയതിന്റെ പേരിൽ യാത്രക്കാർക്കു നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടിന് ഉപഭോക്തൃ കോടതി വിധിച്ചത് 30,000 രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം. റെയിൽവേയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു വിധി.

റിസർവ് ചെയ്ത സീറ്റിൽ സീസൺ ടിക്കറ്റുകാർ ഇട‍ിച്ചുകയറിയതുമൂലം യാത്ര മുടങ്ങിയ ആൾക്ക് 12,500 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം കോടതി വിധിച്ചത് 2 വർഷം മുൻപാണ്. റെയിൽവേ വിളമ്പിയ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിൽനിന്നു പ്രാണിയെ കിട്ട‍ിയതിന്റെ പേരിൽ ന്യൂഡൽഹി സ്വദേശിക്കു നഷ്ടപരിഹാരമായി വിധിച്ചത് 10,000 രൂപ. ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തയാെള കയറ്റാതെ ബസ് പോയ സംഭവത്തിൽ യാത്രക്കാരന് 20,000 രൂപയാണു നഷ്ടപരിഹാരത്തിനു കോടതി വിധിച്ചത്. ബെംഗളൂരുവ‍ിലെ പ്രമുഖ ട്രാവൽ ഏജൻസിക്കെതിരെ കാസർകോട്ടായിരുന്നു വിധി.

∙ മോശമായി പെരുമാറിയാലും ‘പണി’

കൊച്ചിയിൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിലെത്തി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 1500 രൂപ പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുതിർന്ന പൗരനോടു മോശമായി പെരുമാറിയ മാനേജർക്കും കാഷ്യർക്കും കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ ശ്രദ്ധേയമാണ്. 25,000 രൂപ വീതം രണ്ടുപേരും മുതിർന്ന പൗരനു നൽകണമെന്നായിരുന്നു വിധി. ബവ്കോ ഔട്‍ലറ്റിൽ നിന്നു വാങ്ങിയ ബീയറിൽ മാലിന്യം കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശിക്കു ബീയർ നിർമാണ കമ്പനി നൽകേണ്ടി വന്നത് 1 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം. ഫോണിലെ ഡയലർ ടോൺ തെറ്റായി വച്ചുകൊടുത്തതിന് ടെലികോം കമ്പനി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടി വന്ന സംഭവം പോലുമുണ്ട്.

രാജ്യത്തെ വൻകിട ശതകോടീശ്വരന്റെ പേരിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് ഏതാനും ഓഹരികൾ വാങ്ങിയ വ്യക്തി തൃശൂരിലെ ഉപഭോക്തൃ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഏതാനും വർഷം മുന്‍പാണ്. നൽകിയ പണത്തിനു തക്കതായ മൂല്യം ലഭിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു പരാതി. കോടതി പരാതിക്കാരന് അനുകൂലമായി വിധിച്ചു. എന്നാൽ, ശതകോടീശ്വരന്റെ സ്ഥാപനം വിധി അവഗണിച്ചു. ഒടുവിൽ ശതകോടീശ്വരനെതിരെ കോടതി അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോഴാണ് കളി കാര്യമായത്. രായ്ക്കുരാമാനം പരാതിക്കാരനു പണം തിരികെ നൽകി തടിതപ്പേണ്ടിവന്നു.

