കേരളത്തില്‍ ഉയർന്ന് കോവിഡ്;കാരണമെന്ത്? ഗുരുതരമാകുമോ,വീണ്ടും തരംഗ സാധ്യതയോ?

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആശ്വസിച്ച മലയാളികളെ വീണ്ടും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലത്തെ കോവിഡ് കണക്കുകൾ. ഒരാഴ്ചയായി സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തിനു മുകളിലാണ്. ജൂൺ നാലിന് അത് 1544 വരെയായി. ഓരോ ദിവസവും ഈ കണക്ക് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. രണ്ടര മാസത്തിനു ശേഷമാണ് പ്രതിദിന കോവിഡ് ബാധിതർ ആയിരത്തിനു മുകളിലാകുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം മൂന്നു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് (ടിപിആർ‌) 10ന് മുകളിലാകുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റവും അവസാനമായി സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട ജൂൺ നാലിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ടിപിആർ 11.39% ആയിരുന്നു. മൂന്നാം തരംഗത്തിലെന്നതു പോലെ നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതരുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഈ കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചും അടിയന്തര പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. അടുത്ത മാസത്തോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡിന്റെ നാലാം തരംഗത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോവിഡ് നിരക്ക് വീണ്ടും ഉയരുന്നത്? ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമാണോ? തിരുവനന്തപുരം ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ടും കോവിഡ് സെൽ മേധാവിയുമായ ഡോ.എ.നിസാറുദീൻ ‘മനോരമ ഓൺലൈനിനോടു’ സംസാരിക്കുന്നു...

ഡോ.എ.നിസാറുദ്ദീൻ

∙ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം വീണ്ടും കൂടുന്നത്?

കോവിഡ് കാലത്തിനു മുൻപുള്ള അതേ സാഹചര്യത്തിലായി പൊതു ജീവിതം. സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനവും സാധാരണ രീതിയിലായി. കോവിഡിനെ ഇനി പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ചിന്തയിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുൾപ്പടെ പൊതുവെ ഒരു അയവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ അയവു വന്നെങ്കിലും കോവിഡ് ഇതുവരെ വേരറ്റു പോയിട്ടില്ല. വ്യാപന തോത് കുറവാണെങ്കിലും അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിരോധത്തിൽ അയവ് വന്നതോടെ വ്യാപന തോത് ഉയരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്.

∙ കോവിഡിന്റെ നാലാം തരംഗം ഉണ്ടാകുമോ? പേടിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണോ?

നാലാം തരംഗം അടുത്ത മാസത്തോടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ പറയുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അതു സംബന്ധിച്ച് സാംക്രമിക രോഗ പ്രതിരോധ സെല്ലിന്റെ റിപ്പോർട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. എന്നാലും പേടിക്കേണ്ട സാഹചര്യമൊന്നും നിലവിലില്ല. ഇവിടെ 90% ആളുകൾക്കും കോവിഡ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്റ്റാഫ് ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വരുന്നതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇതുവരെ കോവിഡ് വരാത്തവരാണ്. ഒമിക്രോൺ വകഭേദമാണിത്. പൊതുവെ ഗുരുതര ലക്ഷണങ്ങളുമില്ല. ഒന്നര മാസത്തോളമായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ കോവിഡ് വാർഡിൽ ശരാശരി 1–2 പേർക്കു മാത്രമേ കിടത്തി ചികിത്സ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി അത് 8–9 പേരൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാലും കോവിഡ് മൂലമുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത്യപൂർവമാണ്. മൂന്നാം തരംഗത്തിൽ പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം 54,000 വരെ ഉയർന്നെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചവരുടെ എണ്ണവും മരണ നിരക്കും കുറവായിരുന്നു. രോഗം വന്നു പോയതു മൂലവും ബഹുഭൂരിപക്ഷവും വാക്സീൻ എടുത്തതുകൊണ്ടും പ്രതിരോധ ശേഷി സമൂഹത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണത്. അതിനാൽ ഇനിയും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഏറിയാലും ഗുരുതരമാവുന്നത് അപൂർവം പേരിലായിരിക്കും. മറ്റു രോഗങ്ങളുള്ളവർ, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രമേഹം, വൃക്ക രോഗങ്ങൾ, കാൻസർ എന്നിവയുള്ളവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രായമായവർ, ഗർഭിണികൾ എന്നിവർക്കും പ്രത്യേക കരുതൽ വേണം. പൊതുവെ അമിത ആശങ്കയുടെ ആവശ്യമില്ല. കോവിഡിനൊപ്പം കരുതലോടെ ജീവിക്കുകയാണ് മുന്നിലുള്ള വഴി.

∙ സ്കൂൾ തുറന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുമോ?

ഇതുവരെ കോവിഡ് വരാത്തവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കുട്ടികളാണ്. അതിനാൽ അവരുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇനി കൂടുതൽ കരുതൽ വേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂളുകൾ സാധാരണ പോലെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ. ഗുരുതരമായ ആദ്യ രണ്ട് തരംഗ സമയത്തും സ്കുളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുട്ടികൾ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണു പ്രധാനം. സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടിക്കലർന്ന് ഇടപെടുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ്. ക്ലാസ് സമയത്തൊക്കെ മാസ്ക് ധരിച്ചാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴുമെല്ലാം മാസ്ക് മാറ്റിവച്ചാകും ഇടപഴകുക. ഇതു രോഗ വ്യാപന സാധ്യത കൂട്ടുന്നതാണ്. അതിനാൽ‌ മാസ്ക് ഒഴിവാക്കിയുള്ള കൂട്ടം ചേരലുകൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത്. മുഖാമുഖം വട്ടംകൂടിയിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കാം. സംസാരിക്കുമ്പോഴും മാസ്ക് ഒഴിവാക്കരുത്. വൃത്തിയുള്ള മാസ്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ എപ്പോഴും ധരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാനും ഇടക്കിടെ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കാനും സ്കൂളുകളിൽ വേണ്ടത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം. എല്ലാ കുട്ടികളും പ്രതിരോധ വാക്സീൻ എടുത്തു എന്നു ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.

ചിത്രം: AFP

∙ ഒന്നും രണ്ടും തവണ കോവിഡ് വന്നവർക്ക് ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ?

കോവിഡിന്റെ ഒമിക്രോൺ ബി–5 എന്ന വകഭേദമാണ് കേരളത്തിൽ പൊതുവായി ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. മുൻപ് കോവിഡ് വന്നവർക്കുണ്ടായ പ്രതിരോധ ശേഷികൊണ്ട് ഈ വകഭേദത്തെ പ്രതിരോധിച്ചു നിർത്താനാവില്ല. അതിനാൽ‌ മുൻപ് കോവിഡ് വന്നവർക്ക് ഇനിയും വരാം. പക്ഷേ മറ്റു രോഗങ്ങളില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.

∙ വീട്ടിലെ ചികിത്സ മതിയോ?

ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച ഏറെപ്പേരും വീട്ടിൽ തന്നെ ചികിത്സയിൽ തുടരാനാണ് താൽപര്യപ്പെടുന്നത്. ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് വീട്ടിൽ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാകും. ഓൺലൈനായി തന്നെ ചികിത്സ തേടാം. എന്നാൽ പനി അടക്കമുള്ള ലക്ഷങ്ങൾ വിട്ടുമാറാതെ ഗുരുതരമാകുകയോ ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ആശുപത്രികളിൽ പോകാൻ മടിക്കരുത്.

∙ സാധാരണ വൈറൽ പനിയും വ്യാപിക്കുകയാണല്ലോ? കോവിഡും സാധാരണ പനിയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?

സാധാരണ പനിക്കും കോവിഡിനും പനിക്കൊപ്പം ശരീര വേദനയുണ്ടാകാം. എന്നാൽ തൊണ്ടവേദനയും ശ്വാസംമുട്ടലുമൊക്കെ പൊതുവെ കോവിഡിന്റെ മാത്രം ലക്ഷണമാണ്. ആ ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയാൽ മതി. സാധാരണ പനിക്ക് വീട്ടിലെ ചികിത്സ തന്നെ മതി. എന്നാൽ മൂന്നു ദിവസമായിട്ടും വിട്ടുമാറാത്ത പനിയാണെങ്കിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടണം.

∙ വീണ്ടുമൊരു കോവിഡ് തരംഗമുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ആശുപത്രികൾ സജ്ജമാണോ?

കോവിഡിന് മുൻപുളള സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കോവിഡ് കുറ‍ഞ്ഞതോടെ കോവിഡ് വാർഡുകളും ഇല്ലാതായി. പക്ഷേ ഇനിയും ഒരു ഗുരുതര സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ നിലവിലുള്ള അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അതിനെ നേരിടാൻ ആശുപത്രികൾക്ക് വേഗം സജ്ജമാകാനാകും. സ്റ്റാഫുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ് മാത്രമേ പരിഹരിക്കേണ്ടി വരികയുള്ളൂ.

∙ കോവിഡ് കുറഞ്ഞതോടെ പലരും വാക്സീന്റെ രണ്ടും മൂന്നും ഡോസുകൾ എടുക്കാതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഡോസുകൾ എടുക്കേണ്ട സമയ പരിധിയും കഴിഞ്ഞു പോയി. അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് തുടർ ഡോസുകൾ ഇനി എടുക്കാമോ?

മുതിർന്നവർക്ക് മൂന്നു ഡോസ് വാക്സീനുമെടുത്തിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഡോസ് എടുക്കാതെ വിട്ടുകളഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ആശങ്ക വേണ്ട. അവർക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഡോസ് അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നെടുക്കാം. അതിനു കഴിഞ്ഞ ഡോസിനു ശേഷമുള്ള സമയ പരിധി പ്രശ്നമില്ല. അത് വാക്സിനേഷന്റെ ഗുണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന പേടിയും വേണ്ട.

English Summary: Covid19 Surge in Kerala Again: Interview with Dr. A. Nizarudeen, Govt. Medical College, Trivandrum