ബിജെപിയെ തൊട്ടില്ല, കോൺഗ്രസ് അക്കൗണ്ട് നീക്കാന്‍ 'ഉത്സാഹിച്ചു': വെളിപ്പെടുത്തി സോഫി

"Delhi Legislative Assembly elections are scheduled for February 8, India is T1 on ARC list, but no special attention for Delhi Elections" - ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ നയങ്ങളെ വിമർശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ 2020 സെപ്റ്റംബറിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതിന് 9 മാസം മുൻപ് ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് സോഫി ഷാങ് ഫെയ്സ്ബുക് ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ പവർപോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനിലെ ചില വരികൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. 2020ലെ യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി ജീവനക്കാർക്കായി നടത്തിയ സിവിക് ഉച്ചകോടിയിലായിരുന്നു അവതരണം. എആർസി (ARC) എന്നാൽ അറ്റ് റിസ്ക് കൺട്രി (അപകടസാധ്യത കൂടുതലുള്ള രാജ്യം) എന്നാണ് അർഥം. 2019ൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ എആർസി പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം നിരയിലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് സവിശേഷ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു സോഫിയുടെ വാദം. ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിച്ച വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ശൃംഖലകൾ സോഫി കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഫെയ്സ്ബുക് നടപടിയെടുത്തില്ല. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച സോഫിക്ക് അവസാനം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. 'എനിക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ എന്റെ കൈകളിൽ രക്തമുണ്ട്'–അവസാനദിവസം കമ്പനിയുടെ ആഭ്യന്തര ഫോറത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത 6600 വാക്കുകളുള്ള കത്തിലെ വരിയിങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇത് ഫെയ്സ്ബുക് നീക്കം ചെയ്തുവെന്നു മാത്രമല്ല, അത് വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷാങിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വരെ എടുത്തുകളയിച്ചു. അസംഖ്യം വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 25 രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ക്രമക്കേടുകളാണ് ഷാങ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവയോട് ഫെയ്സ്ബുക് കണ്ണടയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെ 'വിസിൽ ബ്ലോവറായി' കമ്പനിക്കെതിരെ പോരാട്ടം തുടങ്ങി. ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ കമ്പനി ഫോൺ അടക്കമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിൽവച്ചിട്ടാണ് 'ഗാർഡിയൻ' പത്രത്തിന്റെ ലേഖകനെ കണ്ട് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. 2020ലെ ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളുടെ രേഖകളാണ് സോഫി ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയ വെളിപ്പടുത്തലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഫി ഷാങ് മനോരമ ഓൺലൈനിനോടു സംസാരിക്കുന്നു...