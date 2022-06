‘‘തിരക്കുപിടിച്ച കേസുകൾ തലയ്ക്കുമീതെ പായുമ്പോൾ കൂളായി നിൽക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു?’’ – വിസ്മയ കേസ് അന്വേഷിച്ച ശാസ്താംകോട്ട ഡിവൈഎസ്പി പി.രാജ്‌കുമാറിനെ കാണുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചോദ്യം. സൂര്യനെല്ലി കേസിൽ ഒളിവിൽ പോയ മുഖ്യപ്രതി ധർമരാജനെയും പാലാ നഗരം വിറപ്പിച്ച ‘ആയി സജി’യെയും അതിസാഹസികമായി പിടികൂടിയ പൊലീസ് സംഘത്തിലും രാജ്‌കുമാർ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. മഹാരാജാസ് കോളജിന്റെ നോവായ അഭിമന്യുവിന്റെ ഘാതകരെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലും രാജ്‌കുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ക്ലാർക്ക് പണിവിട്ട് രാജ്‌കുമാർ കേരള പൊലീസിനൊപ്പം കൂടിയിട്ട് 19 വർഷം.

∙ ശാസ്താംകോട്ടയുടെ ആദ്യ ഡിവൈഎസ്പി

വൈക്കം ചെമ്പിനടുത്തുള്ള മറവൻതുരുത്ത് രാജ്ഭവനിൽ പുരുഷോത്തമൻ – രമണി ദമ്പതികളുടെ നാലുമക്കളിൽ മൂന്നാമനായാണ് രാജ്‌കുമാറിന്റെ ജനനം. കോട്ടയം വൈക്കം സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളജിൽ നിന്ന് ഫിസിക്സിൽ ബിരുദം. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ പിഎസ്‍സി വഴി പിഡബ്ല്യുഡിയിൽ എൽഡി ക്ലാർക്കായി. മൂന്ന് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം 2003 ല്‍ എസ്‌ഐ പരീക്ഷയെഴുതി പൊലീസില്‍ ചേർന്നു. 2004 ല്‍ പ്രൊബേഷന്‍ എസ്ആയി കണ്ണൂരില്‍. പിന്നീട് എറണാകുളത്തും കോട്ടയത്തും. 2010 ല്‍ സിഐ, 2021 ഫെബ്രുവരിയില്‍ ശാസ്താംകോട്ടയിലെ ആദ്യ ഡിവൈഎസ്പി. ഫെബ്രുവരി 18നായിരുന്നു ശാസ്താംകോട്ട ഡിവൈഎസ്‌പി ഓഫിസിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിങ്ങും. വൈക്കം എസ്എൻഡിപി ആശ്രമം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയും തലയോലപ്പറമ്പ് സ്വദേശിനിയുമായ നിഷയാണ് ഭാര്യ. എസ്ഐയിൽ നിന്നും ഡിവൈഎസ്‌പിയിലേക്കു രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട യാത്രയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനു പറയാൻ ഏറെയുണ്ട്...

∙ ധര്‍മരാജനെ പിടിച്ച ‘ഓപ്പറേഷൻ സൺറൈസ്’

‘‘1996 ലെ കേസാണെങ്കിലും സൂര്യനെല്ലി കേസിന്റെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞിട്ട് 2005ൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതി ധർമരാജൻ മുങ്ങി. 2013ലാണ് ഇയാളെ പിന്നീട് പിടികൂടുന്നത്. അന്ന് ഞാന്‍ പൊന്‍കുന്നം സിഎ ആയിരുന്നു. ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ധര്‍മരാജന്റെ അഭിമുഖം ഒരു മാധ്യമത്തില്‍ വന്നതോടെ ഇയാളെ പിടിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന അവസ്ഥയിൽ സർക്കാർ എത്തി. ഇതിനായി നിയമസഭയില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്‌ക്വാഡിന്റെ തലവനായിരുന്നു അന്നു ഞാൻ. സൂര്യനെല്ലി കേസുമായി ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ‘ഓപ്പറേഷൻ സൺറൈസ്’ എന്നായിരുന്നു ആ ദൗത്യത്തിന്റെ പേര്. ധർമരാജനെ പിടിക്കാൻ ഞങ്ങള്‍ അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന സംഘം കർണാടകയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഡിപ്പാര്‍ട്‌മെന്റിന്റെ വണ്ടിയിലായിരുന്നു യാത്ര.

ധര്‍മരാജന്‍ ഒരു ക്രിമിനല്‍ അഭിഭാഷകനാണ്. അഭിമുഖം പുറത്തുവന്നാൽ തന്നെ തേടിയെത്തുമെന്ന് അയാള്‍ക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. പിടികൂടാന്‍ പൊലീസ് എന്തൊക്കെ തന്ത്രങ്ങള്‍ പയറ്റുമെന്നും സമർഥനായ അയാള്‍ക്കു ധാരണയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പോള്‍ ഒരു മണിക്കൂര്‍ മൊബൈല്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 5 മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും. ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കേസായതിനാൽ മാധ്യമങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു. ‘അന്വേഷണ സംഘം മൈസൂരില്‍’, ‘അന്വേഷണ സംഘം ഷിമോഗയില്‍’ എന്നിങ്ങനെ വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ മിടുക്കനായ പ്രതിക്ക് പൊലീസ് എവിടെയാണെന്നും നാട്ടിലെ ബന്ധുക്കള്‍ വഴി ഞങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങള്‍ എന്താണെന്നും അതിവേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

ധർമരാജൻ. ചിത്രം∙ റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ

അതിനാൽ മാധ്യമങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താനായി പൊലീസ് വാഹനം മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. വാഹനത്തിന്റെ ടോപ് ലൈറ്റുകളും സ്റ്റിക്കറുകളെല്ലാം മാറ്റി സാധാരണ വാഹനമെന്ന നിലയിലാക്കി. ആ വാഹനം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ട് ഡ്രൈവറെയും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും അവിടെ നിര്‍ത്തിയ ശേഷം ഞാനും മറ്റു രണ്ടുപേരും യാത്രയായി. കർണാടകയിൽ ധര്‍മരാജന്റെ നീക്കങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ കേരള പൊലീസ് സൈബര്‍ സെൽ മാത്രം വിചാരിച്ചാല്‍ നടക്കില്ലെന്നു മനസ്സിലായി. കര്‍ണാടക സൈബര്‍ സെല്ലിന്റെ സഹായം ആവശ്യമായി വന്നു. കേസുകളിൽ ചിലപ്പോൾ സ്വകാര്യ ബന്ധങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും. 2013-14 കാലഘട്ടത്തില്‍ പൊന്‍കുന്നത്ത് ദുരന്തനിവാരണ സേനയ്ക്ക് ട്രെയിനിങ് നല്‍കാനായി എത്തിയ കര്‍ണാടക ദുരന്തനിവാരണ സ്‌റ്റേറ്റ് കോര്‍ഡിനേറ്റർ പ്രദീപ് സാര്‍ മുഖേന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ മൈസൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ സുധീര്‍ ഐപിഎസിനെ കണ്ടുമുട്ടി. സൈബർ സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു തന്നു. കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാരിന്റെ വാഹനത്തിലായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള യാത്ര. കര്‍ണാടക പൊലീസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹരീഷ് എന്നയാളെ ഡ്രൈവറായും കിട്ടി.

ധര്‍മസ്ഥല എന്ന സ്ഥലത്ത് ധര്‍മരാജന്‍ പോകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ധര്‍മരാജനെ അഭിമുഖം നടത്തിയ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ മധു പറഞ്ഞു. പഴനിക്കു പോകുന്നതുപോലെ ധര്‍മസ്ഥലയ്ക്കു പോകുന്നവരും തലമുണ്ഡനം ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനാൽ ഞങ്ങള്‍ ധര്‍മജന്റെ തലമുണ്ഡനം ചെയ്തതുപോലുള്ള ചിത്രം തയ്യാറാക്കി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഓരോ സ്ഥലത്തു പോകുമ്പോഴും അതാതു സ്ഥലത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സഹായത്തിന് ഒപ്പം കൂട്ടും. മഫ്തിയിലാണ് അന്വേഷണം. അയാള്‍ പോകാനിടയുള്ള മദ്യശാലകള്‍, ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡുകള്‍, പബ്ബുകൾ, ഒളിച്ചുതാമസിച്ചതായി വിവരം ലഭിച്ച പാറമടകള്‍, കാപ്പിതോട്ടങ്ങള്‍ തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും തുടർച്ചയായി നാലു ദിവസം പോയി. എന്നിട്ടും പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. വിശ്രമിക്കാന്‍ മുറി പോലും എടുക്കാതെ, ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാത്ത അന്വേഷണത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ ശരിക്കും തളര്‍ന്നു.

പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം ധർമരാജൻ. ചിത്രം∙ റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ

അതിനിടെയാണ് ഷിമോഗയ്ക്കു 73 കിലോമീറ്റർ അകലെ സാഗറിനു സമീപം ഒരു കോളനിയിൽ ധർമരാജൻ ഉള്ളതായി ലൊക്കേഷന്‍ കാണിച്ചത്. കോളനിയിൽ എത്താൻ രണ്ടു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോറസ്റ്റ് വഴി പോകാമെന്ന് ഡ്രൈവർ ഹരീഷ് പറഞ്ഞു. ഹരീഷിന്റെ താല്‍പര്യം തന്നെ നടക്കട്ടെയെന്ന് കരുതി. അതൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. പകുതിവഴിയെത്തിയപ്പോൾ എതിർവശത്തുനിന്നും ധർമജൻ നടന്നുവരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ അയാളെ പിടികൂടി. സർക്കാരിന് അത് അഭിമാന നിമിഷമായിരുന്നു. ഇന്നും അയാൾ ജയിലിൽ ആണ്. ഹരീഷിനെ അന്ന് ഒപ്പം കൂട്ടിയത് ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു.’’

∙ ‘ആയി സജി’യെ പിടിച്ചത് സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ

പാലായെ വിറപ്പിച്ച കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാത്തലവൻ ‘ആയി സജി’യെ (ഇടപ്പാടി ഇഞ്ചിയില്‍ സജി) പിടിച്ചത് സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ ആയിരുന്നു. 2009 സെപ്തംബറിൽ. വെള്ള കാറിൽ രാവിലെ എട്ടരയ്‌ക്കു സജിയും സംഘവും കൊല്ലപ്പള്ളിയിലെ പമ്പിലെത്തി പണം കൊടുക്കാതെ പെട്രോൾ അടിച്ചു പോയതോടെ അവിടത്തെ ജീവനക്കാരനാണ് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുന്നത്. സജിയാണു വാഹനത്തിലെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ എറണാകുളം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ പൊലീസ് വലവിരിച്ചു.

ആക്‌ഷൻ സിനിമകളെ ഓർമിപ്പിച്ച് ഇരുപതോളം പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾ നാടു മുഴുവൻ ചീറിപ്പാഞ്ഞപ്പോൾ ആശങ്കയും അഭ്യൂഹങ്ങളും വളർന്നു. സജിയുടെ വാഹനത്തെ ഒരു പകൽ മുഴുവൻ പിന്തുടർന്നാണു വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെ കൂത്താട്ടുകുളത്തിനു സമീപം പുതുവേലിയിൽ പിടികൂടിയത്. തൊടുപുഴയിൽവച്ച് പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. ഇതിനിടയിൽ തിരച്ചിൽ സംഘത്തിനു മുന്നിൽപ്പെട്ട കാറിന്റെ ചില്ല് പൊലീസുകാരൻ വി.ആർ. ജയചന്ദ്രൻ കൈകൊണ്ട് ഇടിച്ചു പൊട്ടിച്ചതാണ് വാഹനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായകമായത്.

ആയി സജിയെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ (ഫയൽചിത്രം)

വൈക്കത്തുവച്ച് സജിയുടെ കാർ പൊലീസ് വളഞ്ഞു. 2003ൽ ഏലൂർ പൊലീസിനു പിടിനൽകാതെ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതിനാൽ വീണു പരുക്കേറ്റ സജിയുടെ അരയ്ക്കു താഴെ തളർന്ന നിലയിലായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു ഗുണ്ടാ സംഘം സജിയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇയാൾ കാറിന്റെ മുൻസീറ്റിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ആയിക്കൊപ്പം സംഘാംഗമായ മറ്റൊരാളെ കൂടി അന്നു പിടികൂടി.

∙ വിസ്മയ കേസിൽ നിർണായകമായ തെളിവുകൾ

കേരളം ഏറെ ചർച്ചചെയ്ത വിസ്മയ കേസില്‍ എൺപതാം ദിവസമാണ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചത്. 2021 ജൂണ്‍ 21 നാണ് കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. രാവിലെ 10.45ന് 174 സിആര്‍പിസി (അസ്വഭാവിക മരണം) പ്രകാരം കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. എന്നാല്‍ വിസ്മയയുടെ വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും പെട്ടെന്നു തന്നെ തെളിവുകള്‍ തന്നതിനാല്‍ വിസ്മയ സ്ത്രീപീഡനത്തിനും സ്ത്രീധന പീഡനത്തിനും ഇരയായതായി മനസ്സിലായി. തുടര്‍ന്ന് അന്നേദിവസം തന്നെ കേസ് 498എ, 304 ബി വകുപ്പിലേക്കു മാറ്റി അന്വേഷണം തുടങ്ങി (സ്ത്രീ പീഡനമെങ്കില്‍ 498 എ, സ്ത്രീപീഡനത്തെ തുടര്‍ന്ന് മരണപ്പെട്ടാല്‍ 304 ബി).

വിസ്മയ

വിസ്മയയുടെ ഭര്‍ത്താവ് കിരണ്‍ കുമാറിനെ രാത്രിതന്നെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തെങ്കിലും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല. ആ രാത്രിയിലെയും പിറ്റേന്നും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവില്‍ ഇയാള്‍ കുറ്റക്കാരനെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വൈകിട്ട് 4.30ന് കിരണിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു കേസില്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്, വേണ്ടത് എന്നതു നമുക്കറിയാം. അതനുസരിച്ചായിരുന്നു കിരണിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾ അയാള്‍ സമ്മതിച്ചു.

∙ കിരണിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ത്?

വിസ്മയ കേസിൽ കിരണിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നത് കേസിൽ കോടതി വിധിക്കു പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഒരു കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവന്‍ പേരുടെയും മൊഴി റിക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊഴി റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആള്‍ക്കാര്‍ക്ക് ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും തരത്തില്‍ പങ്കുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷിക്കും. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ അത്തരത്തിലൊന്നും കണ്ടെത്താനാവാത്തതിനാലാണ് കിരണിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത്.

∙ കേസിൽ ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകളും

വിവാഹത്തിന് മുന്‍പ് തന്നെ (അതായത് 2020 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ) തനിക്കുണ്ടായ പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിസ്മയ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വാട്‌സാപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ആ കുട്ടിക്കുണ്ടായ പരുക്കുകളും മറ്റും സംബന്ധിച്ച ഫോട്ടോകളും അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. വാട്‌സാപ്പ് ചാറ്റുകളും കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ച ചിത്രങ്ങളുമെല്ലാം ഈ കേസിലെ ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡന്‍സ് ആണ്. പിന്നെ അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡന്‍സ് ആര്, ഏത് ഫോണില്‍ നിന്ന് എപ്പോള്‍ അയച്ചു എന്നതാണ്. അതിനായി വിസ്മയ, കിരണ്‍, വിസ്മയയുടെ അമ്മ സജിത വി നായര്‍, സഹോദരന്റെ ഭാര്യ ഡോ.രേവതി, കൂട്ടുകാരി വിദ്യ, കിരണിന്റെ സഹോദരി കീര്‍ത്തി എന്നിവരുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. ഈ ഫോണുകള്‍ കോടതിയില്‍ കൊടുക്കുകയും കോടതി വഴി പരിശോധനയ്ക്കായി ഫൊറന്‍സിക് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടിയ തെളിവുകളാണ് കേസില്‍ നിര്‍ണായകമായത്. വിധിക്കു മുന്‍പു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്ന ശബ്ദരേഖയും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച തെളിവുകളുടെ കൂട്ടത്തില്‍പ്പെട്ടതു തന്നെയാണ്.

പീഡന പരാതി ഉന്നയിച്ച് വിസ്മയ വീട്ടുകാർക്ക് അയച്ചുകൊടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ.

∙ ‘‘ഒഴിവാക്കണം സ്ത്രീധനം’’

സ്ത്രീധനം എന്ന സമ്പ്രദായം നമ്മള്‍ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തില്‍ വന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. പെൺമക്കളാണെങ്കിൽ കുറേ സാധനങ്ങള്‍ കൊടുത്തുവേണം വിവാഹം കഴിച്ചുവിടാൻ. ആണ്‍മക്കളാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിവേണം വിവാഹം കഴിക്കാൻ എന്ന ചിന്ത ആളുകളില്‍ പതിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഡോക്ടറാണെങ്കില്‍ എനിക്ക് ഇത്ര സ്ത്രീധനം വേണം, എന്‍ജിനീയര്‍ ആയാല്‍ ഇത്രവേണം... ഓരോ ജോലിക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ത്രീധനം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.

വീട്ടുകാർ ആണെങ്കിൽ പെണ്‍കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തുനൽകാൻ എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ എന്നുകരുതി ആദ്യം മുതൽ തന്നെ സമ്പാദനം തുടങ്ങും. ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്‍ നിന്നു മാറേണ്ടതുണ്ട്. പണമോ സ്വര്‍ണമോ കൊടുത്ത് തന്റെ വിവാഹം നടത്തരുതെന്ന് പെണ്‍മക്കൾ തീരുമാനിക്കണം. അതുപോലെ സ്ത്രീധനം വാങ്ങാതെ വിവാഹിതരാകാൻ ആണ്‍മക്കളും തയാറാകണം. ഈ ഒരു ചിന്തയിൽ സമൂഹത്തെ പൂർണമായും നയിക്കാൻ സംഘടനകള്‍, അതോറിറ്റി, പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ളവർ തുടങ്ങിയവർക്കു സാധിക്കുന്നുവോ അന്നു മാത്രമേ ഇത്തരം പീഡനങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാകൂ. അതിലേക്ക് എത്താനായി വ്യാപക പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത് അത്യാവശ്യമാണ്.

കിരണിന് സ്ത്രീധനമായി നൽകിയ കാർ

∙ കിരണിന്റെ ശിക്ഷ സന്ദേശം, താക്കീത്

സ്ത്രീപീഡനം, സ്ത്രീധന പീഡനം, ആത്മഹത്യ പ്രേരണ, സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം തുടങ്ങിയവ കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു വിസ്മയ കേസിലെ വിധി. ഈ പറയുന്ന വിഭാഗത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാകാം നിലവിൽ വിവാഹിതകൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ കിരണിനു ലഭിച്ച ശിക്ഷ ഒരു സന്ദേശമാണ്, കുറ്റം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് താക്കീതാണ്. കൃത്യമായ തെളിവുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ പരാതിപ്പെടാം. അതിനായി ഇവിടെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്.

പരാതി ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ നമുക്കു നടപടിയെടുക്കാന്‍ കഴിയൂ. അങ്ങനെ നടപടിയെടുക്കുന്ന സമയം കുറ്റക്കാരനെ ശിക്ഷിക്കാനായി ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമായി ശേഖരിച്ചാണോ കുറ്റപത്രം കോടതിയില്‍ കൊടുത്തതെന്നതു പരിശോധിക്കണം. അപ്പോള്‍ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ സമര്‍പ്പിച്ചെങ്കിൽ, അതേ തോതിൽ കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുകയും തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുപോലുള്ള കേസുകളിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയാണെങ്കില്‍ പിന്നീട് കുറ്റം ചെയ്യാൻ പേടിക്കും.

വിവാഹത്തിനു ഏഴു വര്‍ഷത്തിനുള്ളിൽ വിവാഹിത ഭര്‍തൃഗൃഹത്തില്‍ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിലാണ് 304 ബി വകുപ്പ് ചുമത്തി കേസന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കേസുകൾ ഡിവൈഎസ്‌പി റാങ്കിലുള്ളവരാണ് അന്വേഷിക്കുക. അതല്ലാതെ സ്ത്രീപീഡന കേസുകള്‍ (ഭര്‍ത്താവോ ഭര്‍ത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കളോ ഉപദ്രവിച്ചാല്‍) നിരവധി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളില്‍ വരുന്നുണ്ട്. അതിലും കേസെടുക്കുന്നുണ്ട്, അന്വേഷണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്.

പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജി മോഹൻരാജിനൊപ്പം രാജ്‌കുമാർ. ചിത്രം: എം.എസ്.മഹേഷ്

∙ കുറ്റവാളി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തൃപ്തി

വിസ്മയ കേസ് 100 ശതമാനം തൃപ്തി തരുന്നതാണ്. ‘ആയി സജി’യുടെ കേസും അങ്ങനെ തന്നെ. അന്വേഷണം നടത്തി വിജയിച്ച കേസുകളെല്ലാം ഒരുതരത്തിൽ തൃപ്തി തരുന്നത് തന്നെയാണ്. കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിജയിക്കുന്നത്.

ലഹരിവിരുദ്ധ പരിപാടിയിൽ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുന്ന രാജ്‌കുമാർ

∙ കുറ്റം കണ്ടെത്തുക, തടയുക

പ്രിവന്‍ഷന്‍ ഓഫ് ക്രൈം, ഡിറ്റക്‌ഷന്‍ ഓഫ് ക്രൈം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി പൊലീസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തിരിക്കാം. സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ പൊലീസ് പട്രോളിങ് തുടങ്ങി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കിയാൽ മോഷണം പോലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ തടയാനാകും. എറണാകുളത്ത് ജോലിയിലായിരുന്നപ്പോൾ കുട്ടികള്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമം തടയുന്നതിനും മറ്റും ബോധവത്കരണ പരിപാടികള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ കേരള പൊലീസുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ ലഹരി വിരുദ്ധ കാംപെയ്‌നുകൾ നയിച്ചു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൃസ്വ ചിത്രങ്ങളും സംവിധാനം ചെയ്തു.

∙ തിരക്കാണ്, കുടുംബത്തിന് വിഷമമുണ്ട്

ജോലിത്തിരക്കിനിടെ കുടുംബവുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നതു വാസ്തവമാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ കുടുംബത്തിനു വിഷമവുമുണ്ട്. സമയബന്ധിതമായി ആളെ ഒപ്പം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന സങ്കടം എല്ലാ പൊലീസുകാർക്കും ഉണ്ടാകും. ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ പരിപാടികള്‍ക്കു പോകുന്നതിലും ഇത്തരത്തിൽ തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. എങ്കിലും എല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രഫ്രഷനുമായി സഹകരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടില്‍ ഒരു പരിപാടിയുണ്ടെന്ന് കരുതുക. അന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ഒരു വിഐപി സന്ദര്‍ശിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ലീവു ചോദിക്കാനാകില്ല. പൊലീസ് എന്നത് ട്രെയിന്‍ഡ് പഴ്‌സൺ ആണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പരിശീലനം കിട്ടിയ ആള്‍ക്കു മാത്രമേ അറിയൂ. പകരം മറ്റൊരാളെ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകില്ല.

ഭാര്യ നിഷയ്‌ക്കൊപ്പം രാജ്‌കുമാർ

പൊലീസിന്റെ ജോലി അപ്പപ്പോള്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, മാറ്റിവയ്ക്കാനാകില്ല. അതിനാൽ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല, ജോലി ചെയ്തേ തീരൂ. അതില്‍ വിഷമിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. സമൂഹത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മള്‍ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് മുന്‍ഗണന. സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അതിനുശേഷം മാത്രം. പിഡബ്ല്യുഡിയിലെ ജോലിയേക്കാള്‍ പൊലീസ് ജോലിയാണ് ഏറെ സന്തോഷം നല്‍കുന്നത്. മറ്റ് വകുപ്പുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ പൊലീസ് വകുപ്പിനു സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാനാകും. കേസന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ ഭീഷണിയൊന്നും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.

മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം രാജ്‌കുമാർ

∙ തിരക്കുകൾ ഒഴിയുന്നില്ല

പ്രമാദമായ പല കേസുകൾക്കുമൊപ്പം കഞ്ചാവ്, അബ്കാരി കേസുകളും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പല പ്രതികൾക്കും കടുത്ത ശിക്ഷയും ലഭിച്ചു. ശാസ്താംകോട്ടയില്‍ 45 കിലോ കഞ്ചാവു പിടിച്ച കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ. മേയ് ഒൻപതിനാണ് ഈ കേസിലെ പ്രതികളെ പിടിച്ചത്. പിന്നീട് അവരെയും കൊണ്ട് ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ പോയി തെളിവെടുപ്പു നടത്തി മേയ് 22ന് തിരിച്ചെത്തി. അതിന്റെ ബാക്കി അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്ന തിരക്കുകളിലാണിപ്പോൾ.

