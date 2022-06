ബാലുശ്ശേരിയിലെ തീപിടിത്തം; ഷോർട് സർക്യൂട്ടെന്ന് സംശയം; അരക്കോടിയുടെ നഷ്ടം

കോഴിക്കോട്∙ ബാലുശ്ശേരിയില്‍ കടകള്‍ക്കുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍ അരക്കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം. അഗ്നിശമനസേനയുടെ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ അണയ്ക്കാനായത്. തീപിടിത്തതിന്‍റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.



ഫര്‍ണിച്ചര്‍ കടയ്ക്കാണ് ആദ്യം തീ പിടിച്ചത്. തീ പിന്നീട് ടയര്‍ കടയിലേക്കു വ്യാപിച്ചു. ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാര്‍ അഗ്നിശമനസേനയെ വിവരം അറിയിച്ചു. നരിക്കുനിയില്‍നിന്നും കൊയിലാണ്ടിയില്‍നിന്നും അ‍ഞ്ച് യൂണിറ്റ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത്. ഷോര്‍ട് സര്‍ക്യൂട്ട് ആണ് അപകടകാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതു സംബന്ധിച്ച പരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

