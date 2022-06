കോഴിക്കോട്∙ ബാലുശ്ശേരി കാട്ടാമ്പള്ളിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ഫർണിച്ചർ നിർമാണ സ്ഥാപനത്തിലും സമീപമുള്ള ടയർ റീസോളിങ് സ്ഥാപനത്തിനുമാണ് പുലർച്ചെ തീ പിടിച്ചത്. ആറ് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. വലിയ നാശനഷ്‌ടം ഉണ്ടായതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Fire breaks out in furniture manufacturing unit in Kozhikode