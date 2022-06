മാനസികാരോഗ്യകേന്ദ്രം സൂപ്രണ്ടിന്റെ സസ്പെൻഷൻ: വീണ ജോർജ് കെജിഎംഒഎ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി

കോഴിക്കോട‌്∙ മാനസികാരോഗ്യകേന്ദ്രം സൂപ്രണ്ടിന്റെ സസ്പെൻഷൻ വിഷയത്തിൽ കെജിഎംഒഎ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജുമായി ഇന്നു ചർച്ച നടത്തി. സസ്പെൻഷൻ പുനഃപരിശോധന നടത്തുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിനു വേണ്ടിയും ഡിഎച്ച്സിനോട് സർക്കാർ ബുധനാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും അറിയിച്ചു.

ഇതേത്തുടർന്നു പ്രത്യക്ഷ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ താൽക്കാലികമായി കെജിഎംഒഎ കോഴിക്കോട് നിർത്തിവച്ചു. ചർച്ചയിൽ സംഘടനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ.ജി.എസ്. വിജയകൃഷ്ണൻ, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സി.കെ.ഷാജി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ബഹുമുഖമായ നവീകരണത്തിനുവേണ്ടി സർക്കാർ വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Health Minister Veena George met KGMOA officials regarding the suspension of Kuthiravattom Mental Health Centre Superintendent