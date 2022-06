കുട്ടികൾക്ക് കോർബെവാക്സ് വാക്സീന് പകരം കോവാക്സീൻ; 3 പേർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം

തൃശൂർ∙ നെൻമണിക്കര കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് കോർബെവാക്സ് വാക്സീന് പകരം കോവാക്സീൻ നൽകിയ സംഭത്തിൽ 3 പേരെ സ്ഥലം മാറ്റി ഉത്തരവായി. ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെകടർ അബ്ദുൽ റസാഖിനെയും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് (ഗ്രേഡ്–2) കെ.യമുനയെയും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്കും അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ ഡോ. കീർത്തിയെ പാലക്കാട് ആനക്കട്ടി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുമാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത്.



English Summary: Health Officials transferred for Wrong vaccine given to kids