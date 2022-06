കൂട്ടബലാത്സംഗം: കാറിൽനിന്ന് സ്രവവും മുടിയും കണ്ടെടുത്തു; ‘കാർ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി’

ഹൈദരാബാദ്∙പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ കാറിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതികൾ തെളിവു നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി പൊലീസ്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്നു പേരടക്കം അഞ്ചു പേരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. ഇവർ കുറ്റകൃത്യത്തിനു ശേഷം കാർ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ കാറിൽനിന്നും ചില സുപ്രധാന തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താനായെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കാറിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്ത സ്രവം, മുടി, കമ്മലുകൾ, ചെരുപ്പ് എന്നിവ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇതോടെ പ്രതികൾക്കെതിരെ തെളിവു നശിപ്പിച്ചതിന് ഐപിസി സെക്ഷൻ 201 ചുമത്തി വേറെ കേസെടുത്തു.

മേയ് 28നാണ് പബിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയെ (17) ബൻജാര ഹിൽസിനു സമീപമുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാറിൽ വച്ചാണു പീഡിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിനുശേഷം പെൺകുട്ടിയെ പബിനു മുന്നിൽ ഇറക്കിവിടുകയും പെൺകുട്ടി പിതാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയുമായിരുന്നു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാലു പേർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഇതിൽ ഒരാൾ മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ പാർട്ടിയായ തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതിയുടെ പ്രാദേശിക നേതാവിന്റെ മകനാണ്. അഞ്ചാം പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. രണ്ടു കാറുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.

English Summary : Hyderabad gang rape: Accused tried to destroy evidence by wiping car clean, say police