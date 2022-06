ശക്തിയാർജിച്ച് കാലവർഷക്കാറ്റ്; തീരത്ത് ജാഗ്രതാനിർദ്ദേശം, വരുമോ വ്യാപകമഴ?

പാലക്കാട്∙ കാലവർഷം എത്തിയെന്ന പ്രവചനത്തിനു പിന്നാലെ രണ്ടുദിവസത്തിനകം അതു ദുർബലമായതോടെ ഒരാഴ്ചയായി കാലാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്ന അനിശ്ചിതത്വം വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഇല്ലാതാകുമെന്ന സൂചനയുമായി മൺസൂൺകാറ്റ് ശക്തിയാർജിച്ചുതുടങ്ങി. ഇതോടെ, അധികം വൈകാതെ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി കാലവർഷത്തിലെ സാധാരണമഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിവിധ ഏജൻസികളും കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥവകുപ്പും നൽകുന്ന സൂചന. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇടിയും കാറ്റുമായി ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യത പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ വന്നാൽ, രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന മകയിരം ഞാറ്റുവേലയിൽ മോശമില്ലാത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

∙ ശക്തിയാർജിച്ച് ‘ജെറ്റ്’ പ്രഭാവം

ഒരാഴ്ചമുൻപു കാലവർഷക്കാറ്റ് എത്തിയെങ്കിലും അതു ദുർബലമായതോടെ മഴസാധ്യത മങ്ങി. സാധാരണ ഈ സമയങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 25 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് കാറ്റ് വീശുകയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞദിവസം 10 കിലോമീറ്ററാണ് വേഗം. ഭൂമിയിൽ നിന്നു കഷ്ടിച്ച് രണ്ടുകിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഈ കാലവർഷക്കാറ്റാണ്( ജെറ്റ്) മഴപെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ജെറ്റ് ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്നതായാണ് റഡാറിലെ പുതിയ വിവരം. അന്തരീക്ഷത്തിൽ മറ്റു പ്രതിഭാസങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വരുംദിവസം കാലവർഷം നന്നായി പെയ്തുതുടങ്ങുമെന്നാണ് കണക്കു കൂട്ടൽ.

∙ കടലിൽ വെള്ളപ്പാളി ഇനിയുമെത്തിയില്ല

കാലവർഷത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുണ്ടായെങ്കിലും അതിനാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളൊന്നും അന്തരീക്ഷത്തിൽ പിന്നീടുണ്ടായില്ലെന്നാണ് നിരീക്ഷണം. ഇതോടെ ഈ പ്രവചനത്തെചൊല്ലി വിദഗ്ധർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായഭിന്നതയുണ്ടായി. 29 നുശേഷം മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷം പരക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടു. പലയിടത്തും പ്രാദേശികമായി ഇടിമിന്നലോടെ കനത്ത മഴപ്പെയ്യുന്നതു മാറ്റിനിർത്തിയാൽ അറബിക്കടലും നിലവിൽ ശാന്തമാണ്. കാലവർഷക്കോള് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടലിൽ ഉണ്ടാകാറുളള വെള്ളപ്പാളിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നാണ് മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്.

കഴിഞ്ഞമാസം അവസാനം ഉണ്ടായ ചുഴലിയും ചക്രവാതങ്ങളും കാരണം ലഭിച്ച അതിശക്തമായ മഴയിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ധാരാളം എത്തിയെങ്കിലും കടൽ വീണ്ടും ചൂടിലേയ്ക്ക് മാറിയതോടെ അതും കുറഞ്ഞു. വൈകിട്ട് ആറിനുശേഷം കടലിൽ കനത്ത ഇടിമിന്നലും മഴയുമുണ്ട്. കാലവർഷക്കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കടൽ ഒരു മീറ്റർ കരയിലേയ്ക്കു കയറുന്ന പതിവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് അവരുടെ നാട്ടറിവ്. പകരം അകത്തേയ്ക്ക് വലിഞ്ഞതായി അവർ പറയുന്നു. തുടർച്ചയായ തിരമാലകളും ഇല്ല. കാറ്റ് ശക്തിയാർജിക്കുന്നതോടെ കടലിന്റെ ഭാവം വരുംദിവസങ്ങളിൽ മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലും സന്തോഷത്തിലുമാണ് അവർ.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

∙ എട്ടു മുതൽ 10 വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് നിയന്ത്രണം

കേരള തീരത്ത് തിങ്കളാഴ്ചയും (ജൂൺ ആറ്), എട്ടാം തീയതി മുതൽ പത്തു വരെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലയളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയിൽ വരെ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

ജൂൺ ആറിന് തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ , ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം, ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഏഴിന് മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും എട്ടു മുതൽ പത്തുവരെ വടക്കൻ കേരള-കർണാടക- കൊങ്കൺ തീരങ്ങളിലും മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

കടൽമുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കാർമേഘങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട നല്ല മഴ ലഭിക്കുന്നത്. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ചിലയിടത്ത് കഴിഞ്ഞദിവസം ശക്തമായ മഴ പെയ്തു. മേഘങ്ങൾ പൊതുവേ ദുർബലമാണ്. അവ പെയ്യാനുള്ള കാറ്റില്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥവിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, അറബിക്കടലിന്റെ ബെംഗളൂരു, മൈസൂരു, തിരുവനന്തപുരം പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ കാർമേഘങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്.

വടക്കൻഭാഗത്ത് പെയ്യുന്ന മേഘം ഇവിടെ നിന്നു എത്തുന്നതാണെന്ന നിരീക്ഷണവുമുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് മേഘങ്ങളെത്തുന്നതിന് പകരം കിഴക്കുനിന്ന് വരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഒരു വശത്തുളളത്. ഈ പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിൽ ശക്തമായ കാർമേഘങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ. ആകാശം തുടർച്ചയായി മൂടിക്കെട്ടുന്നുണ്ട്. കാലവർഷക്കാറ്റ് കേരളത്തിലെത്തിയെന്നു 29 നാണ് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുണ്ടായത്. എന്നാൽ രണ്ടുദിവസത്തിൽ അത് ദുർബലമായെന്ന അറിയിപ്പുകളും എത്തി. എന്നാൽ, കാലവർഷത്തിന്റെ എല്ലാഘടകങ്ങളും ഒരുമിച്ച് എത്തുന്നതിനു മുൻപാണ് പ്രവചനം നടത്തിയതെന്ന വിമർശനമാണ് ഉയർന്നതും.

∙ മഴ പിൻമാറിയാലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല

ആദ്യം 27 ന് കാലവർഷമെത്തുമെന്നായിരുന്നു ഐഎംഡി നൽകിയ സൂചന. കാറ്റ് സജീവമായെങ്കിലും ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നു കേരളക്കരയിലേയ്ക്ക് അത് പൂർണമായി എത്തിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം കാലാവസ്ഥവിദഗ്ധരുടെ വാദം. അവിടെവച്ച്, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കിയ തടസം അതിനെ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കാം. കാറ്റിനെ ദിശമാറ്റി പിടിച്ചുവലിച്ച പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, മേയ് അവസാനം ഉണ്ടായ ചുഴലിയും ചക്രവാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കനത്തമഴയും അന്തരീക്ഷവും കാലവർഷത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് 90 % ഘടകങ്ങളും ഒരുമിച്ചതായിരുന്നു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

പ്രവചനം അടിസ്ഥാനമാക്കി കൃഷി, വ്യവസായ മേഖലകളിൽ ഒരുക്കം നടത്തിയവർ പിന്നീട് ആശങ്കയിലായി. താമസിയാതെ നല്ലമഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ മേഖലയിൽ വലിയ നാശമുണ്ടാകും. അതുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സൂചന. മഴപ്പാത്തി അടുത്തദിവസങ്ങളിൽ ശക്തിപ്പെടും. നാലുവർഷമായി സംസ്ഥാനത്ത് മികച്ചമഴയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വേനൽമഴ പലപ്പോഴും രണ്ടിരട്ടിയും തുലാവർഷം റെക്കോർഡും രേഖപ്പെടുത്തി. അതിനാൽ ഇത്തവണ മഴയുടെപിൻമാറ്റവും വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും അനുഭവപ്പെട്ടാലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടെതില്ലെന്നു മുതിർന്ന കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധൻ പ്രഫ.എം. കെ.സതീഷ്കുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ആഫ്രിക്കയിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും കടുത്ത വരൾച്ചയുണ്ടാകുമെന്നു പ്രമുഖ രാജ്യാന്തര ഏജൻസികൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞവർഷത്തേതുപോലെ ഇത്തവണയും കേരളത്തിൽ വേനൽമഴ ഇരട്ടിയിലധികം കിട്ടിയതിനാൽ ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തുടർച്ചയായി മഴ ലഭിക്കാതായതോടെ ചില മേഖലകളിൽ പാടങ്ങൾ വരണ്ട് വിണ്ടുകീറിയ സ്ഥിതിയിലാണ്.

English Summary: Monsoon may strengthen over Kerala despite low onset