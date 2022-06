ബസ് ഇടിച്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ചു; അപകടകാരണം ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധ

മലപ്പുറം∙ കുറ്റിപ്പുറത്ത് അശ്രദ്ധമായി ഓടിച്ച സ്വകാര്യബസ് ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ചു. തൃശൂർ കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷനിലെ സിപിഒ ബിജുവാണു മരിച്ചത്. സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽനിന്നു വന്ന ബസ് ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബസിനു മുന്നിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണതിനു പിന്നാലെ ദേഹത്തുകൂടി ഇതേ ബസ് തന്നെ കയറിയിറങ്ങി.

കുന്നംകുളം പോക്സോ കോടതിയിലെ എയ്ഡ് പ്രോസിക്യൂഷനായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബിജു. ചാലക്കുടി സ്വദേശിയാണ്. കുറ്റിപ്പുറത്തിനടുത്ത് അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയെ കാണാനെത്തിയതായിരുന്നു ബിജു. മൃതദേഹം കുറ്റിപ്പുറം ഗവ. ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ.

