രാജസ്ഥാനിൽ ബിജെപി എംഎൽഎമാരും റിസോർട്ടിൽ; ‘പരിശീലന’മെന്ന് വിശദീകരണം

ജയ്പുർ ∙ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസിനു പിന്നാലെ ബിജെപി എംഎൽഎമാരും റിസോർട്ടിലേക്ക്. എംഎൽഎമാർ പാർട്ടി ഓഫിസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നു ബിജെപി നിർദേശിച്ചതായും അവിടെനിന്നു ജയ്‌പുരിനു പുറത്തുള്ള റിസോർട്ടിലേക്കു മാറ്റുമെന്നും എൻഡിടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജൂൺ പത്തിനാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

എംഎൽഎമാരെ മറുകണ്ടം ചാടിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാരോപിച്ച് അഴിമതിവിരുദ്ധ വിഭാഗത്തിനു കോൺഗ്രസ് പരാതി നൽകിയതിനു പിന്നാലെയാണു ബിജെപിയുടെ നീക്കമെന്നതു ശ്രദ്ധേയം. ‘പരിശീലന പരിപാടി’ക്കായാണു എംഎൽഎമാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാണു പാർട്ടിവൃത്തങ്ങളുടെ വിശദീകരണം. രാജ്യസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ ബിജെപി നേതാക്കളായ നരേന്ദ്ര സിങ് തോമർ, അരുൺ സിങ് എന്നിവർ ജയ്പുരിലുണ്ട്.

കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിജയമുറപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടും കഠിനശ്രമത്തിലാണ്. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തുവന്ന 6 എംഎൽഎമാരെ അനുനയിപ്പിച്ച ഗെലോട്ട് അവരുമായി ഉദയ്പുരിലെ റിസോർട്ടിലെത്തി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മറ്റ് എംഎൽഎമാർക്കൊപ്പം റിസോർട്ടിലേക്കു മാറാൻ ഇവർ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. 6 എംഎൽഎമാരിൽ 4 പേർ ബിഎസ്പിയിൽ നിന്നെത്തിയവരാണ്.

കോൺഗ്രസ് മൂന്നു പേരെയാണു സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയത്; ബിജെപി രണ്ടു പേരെയും. മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനാർഥിയെ ജയിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് 15 വോട്ടുകൾ കൂടി വേണം. ഒരു സ്ഥാനാർഥിയെ ജയിപ്പിക്കാനുള്ള അംഗസംഖ്യ ബിജെപിക്കുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെയാളെ ജയിപ്പിക്കാൻ 11 വോട്ടു കൂടി വേണം. പാർട്ടി എംഎൽഎമാർ മുഴുവൻ റിസോർട്ടിലുണ്ടെന്നും സ്ഥാനാർഥിയായ പ്രമോദ് തിവാരിയെ ജയിപ്പിക്കാനാകുമെന്നും കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെട്ടു. ബിജെപി പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്രനും മാധ്യമ സ്ഥാപന ഉടമയുമായ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയാണു പ്രമോദിന്റെ എതിരാളി. സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും.

