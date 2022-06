ജീവന് ഭീഷണി; ചൊവ്വാഴ്ച കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും: സ്വപ്ന സുരേഷ്

കൊച്ചി∙ നയതന്ത്ര സ്വർണക്കടത്തു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ്. തന്റെ ജീവനു ഭീഷണിയുണ്ട്. സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോടതിയോടു പറഞ്ഞു. നാളെയും മൊഴി നൽകും. അതിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുമെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞു. എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതിയിൽ രഹസ്യമൊഴി നൽകിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്വപ്ന.

ജീവന് ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ തന്റെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതിയിൽ സ്വപ്ന അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അനുവാദം നൽകിയ കോടതി, തിങ്കളാഴ്ച മൊഴിയെടുത്തു. ചൊവ്വാഴ്ചയും തുടരും.

English Summary: Swapna Suresh will be revealed more details on Gold Smuggling Case tomorrow