എനിക്ക് മാത്രമായി ബോർഡ് വേണ്ട, ഞാൻ ലീഡറല്ല; കെണിയിൽ വീഴില്ല: വി.ഡി. സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ താൻ ലീഡറല്ല, ലീഡർ കെ. കരുണാകരൻ മാത്രമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തകരൊരുക്കിയ ആവേശോജ്വല സ്വീകരണത്തിലായിരുന്നു ലീഡർ, ക്യാപ്റ്റൻ വിളികളോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ആ വിളികളുടെ കെണിയിൽ വീഴില്ലെന്നും അത്തരം വിളികൾ കോൺഗ്രസിനെ നന്നാക്കാനുള്ളതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിക്ക് മാത്രമായി ബോർഡ് വയ്ക്കേണ്ടെന്നും വച്ചാൽ എല്ലാ നേതാക്കളുടെയും പേര് വേണമെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.

‘ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വിശ്രമമില്ലാതെ പരിശ്രമം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ യുഡിഎഫിന് തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസമാണ്. തൃക്കാക്കരയിലെ ജനങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയത്.’– വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞു. തൃക്കാക്കര ഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. ഭരണസ്തംഭനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ സ്കൂളുകളിലുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

