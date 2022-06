‘ഇന്ത്യാ–പാക്ക് പ്രശ്നം എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ദേവെഗൗഡ ആഗ്രഹിച്ചു’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ – പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രശ്നം എന്നേക്കുമായി പരിഹരിക്കാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ദേവെഗൗഡ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പുസ്തകം. മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സുഗത ശ്രീനിവാസ രാജുവാണ് ‘ഫറോസ് ഇൻ ഫീൽഡ്: ദി അൺഎക്സ്പ്ലോഡ് ലൈഫ് ഓഫ് എച്ച്.ഡി.ദേവെഗൗഡ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയത്.

ദേവെഗൗഡ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് അന്നത്തെ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷരീഫുമായി ചർച്ച നടത്തി ഇന്ത്യാ – പാക്ക് പ്രശ്നം എന്നെന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കാനായിരുന്നു നീക്കം. ഇതിനു മുന്നോടിയായി ഇരുവരും ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിൽ ജനിച്ച് മുംബൈയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഇഎൻടി സർജൻ എൽ.എച്ച്.ഹിരാനന്ദനിയെയാണ് ദേവെഗൗഡ മധ്യസ്ഥനായി നിയോഗിച്ചത്. ദേവെഗൗഡ, മുഹമ്മദലി ജിന്ന, ഷെയ്ക്ക് അബ്ദുല്ല തുടങ്ങി പല പ്രമുഖരെയും ചികിത്സിച്ച ആളായിരുന്നു ഹിരാനന്ദനി.

ചർച്ചയുടെ മുന്നോടിയായി 30,000 ടൺ പഞ്ചസാര പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു സമയവും സ്ഥലവും വരെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വർഷം പോലും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുൻപ് 1997 ഏപ്രിലിൽ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതോടെ ദേവെഗൗഡ അധികാരഭ്രഷ്ടനായി. ഇതോടെ ചർച്ച മുടങ്ങുകയായിരുന്നു.

English Summary: When Deve Gowda and Nawaz Sharif spoke but couldn't meet