പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല: ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ട്; നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി

കോഴിക്കോട്∙ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല വിഷയത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് വനം മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍. വിഷയത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമപരമായി നേരിടും. അതിനുളള വഴി തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ച്ചയ്ക്കകം സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രസർക്കാരും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും വനംവകുപ്പും ഒത്തുകളിച്ചെന്ന് ചില കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. പൊതുതാല്‍പര്യത്തിനാണെങ്കില്‍ ദൂരപരിധിയില്‍ ഇളവാകാമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: Will take action in Eco Sensitive area says Minister AK Saseendran