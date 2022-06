വർഗീയ പരാമർശം: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹിന്ദു വനിത നേതാവിനെതിരെ കേസ്

അലിഗഡ്∙ ഇതര സമുദായത്തിനെതിരെ വർഗീയ പരാമർശം നടത്തിയതിന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹിന്ദു നേതാവിനെതിരെ കേസെടുത്തു. അഖില ഭാരത് ഹിന്ദി മഹാസഭയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പൂജ ശകുൻ പാണ്ഡെ എന്ന സാധ്വി അന്നപൂർണയ്‌ക്കെതിരെയാണ് അലിഗഡ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ ശത്രുത വളർത്തിയതിനാണ് കേസ്.

ഐപിസി സെക്‌ഷൻ 153 എ, 153 ബി, 295 എ, 298, 505 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തതെന്ന് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് കലാനിധി നൈതാനി പറഞ്ഞു. വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയതിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ രണ്ട് തവണ അലിഗഡ് പൊലീസ് അന്നപൂർണയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും രണ്ടിലും ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹരിദ്വാറിൽ നടന്ന ധരം സൻസദിൽ (മത സമ്മേളനം) വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയതിന് അന്നപൂർണയ്ക്കും മറ്റു ചില ഹിന്ദു മതനേതാക്കള്‍ക്കെതിരെയും ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഈ വർഷമാദ്യം ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ധരം സൻസദിൽ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയതിന് ഡൽഹി പൊലീസും കേസെടുത്തു.

2019ൽ അലിഗഡിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയും നാഥുറാം ഗോഡ്‌സെയെ പ്രകീർത്തിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തയാളാണ് അന്നപൂർണ.

English Summary: Case Against Right-Wing Leader In UP For Communal Remarks