കടിഞ്ഞാണിടാൻ യുപിയുടെ ‘കരടുമാതൃക’?; കേന്ദ്രം നടപ്പാക്കുമോ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം?

‘രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യാപെരുക്കം ഭാവി തലമുറയ്ക്കു വെല്ലുവിളിയാണ്. ചെറിയ കുടുംബം ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗവും’– 2019ലെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പുലരിയിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നു നരേന്ദ്ര മോദി പ്രസംഗിച്ച വാക്കുകൾ. ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണ പദ്ധതി ആലോചനയിലില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും ബിജെപിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും നയപരിപാടിയിൽ ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണം ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നതു വ്യക്തമാണ്. ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം, നരേന്ദ്ര മോദി മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു തന്നെയുണ്ട്: ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണ നിയമം തന്റെ ജീവിതാഭിലാഷമാണെന്നും അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോടെ താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നു വിരമിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ മുതിർന്ന അംഗമായ ഗിരിരാജ് സിങ്ങിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. മറ്റു രണ്ടു ജീവിതാഭിലാഷങ്ങൾ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടതിന്റെ സന്തോഷവും അദ്ദേഹം മറച്ചുവച്ചിട്ടില്ല. കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവി ഒഴിവാക്കൽ, അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം എന്നിവയ്ക്കു ശേഷം തങ്ങളുടെ പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നു ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണമാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞദിവസം റായ്പുരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണ നയത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ബിൽ വൈകാതെ വരുമെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നുമായിരുന്നു കേന്ദ്ര മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് സിങ് പട്ടേലിന്റെ പ്രതികരണം. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ അടുത്തതായി നടപ്പാക്കാനിരിക്കുന്ന സുപ്രധാന നയമാകും ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത്. എപ്പോൾ എന്നതു മാത്രമാണു ബാക്കിയാകുന്ന ചോദ്യം. ജനസംഖ്യാപെരുപ്പത്തിൽ ഇന്ത്യ ചൈനയെ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന പ്രവചനമാണു നിയന്ത്രണത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ജനസംഖ്യയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന വർധന സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്ന ടെക്നിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം 2030–ൽ 147 കോടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജനസംഖ്യ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയി‍ൽ 140 കോടി ജനങ്ങളുണ്ട്. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം ഇന്ത്യ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പുതിയ വിഷയമാണോ എന്ന സംശയം പലരും ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ബിജെപിയുടെ മനസ്സിലെന്താണ്? നിയന്ത്രണം ഇന്ത്യയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും അതിനു വിലങ്ങുതടിയാകുന്നതെങ്ങനെയാണ്?

∙ നിയമം പറയുന്നതെന്ത്?

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭ പ്രമേയത്തിലൂടെ സ്വീകരിച്ചതാണ് സാമൂഹികമുന്നേറ്റവും വികസനവും സംബന്ധിച്ച 1969ലെ പ്രഖ്യാപനം. ഇതിന്റെ 22–ാം വകുപ്പു പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ ദമ്പതികൾക്കും അവർക്ക് എത്ര മക്കൾ വേണമെന്നതു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്തോടെയും തീരുമാനിക്കാം. കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതു ജീവന്റെയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സംരക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ ഭരണഘടനാമൂല്യങ്ങൾക്ക് എതിരുമാണ്.

ചിത്രം: ARUN SANKAR / AFP

∙ പലവട്ടം ചർച്ചയായത്

ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചു രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. പാർലമെന്റിൽ തന്നെ ഇതു പലവട്ടം വിഷയമായി. ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണമോ ഇതിനോടുചേർന്നു നിൽക്കുന്നതോ ആയ ബില്ലുകൾ മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ തവണ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. രണ്ടു കുട്ടികളായി നിയന്ത്രിച്ചാൽ വിവാഹമോചിതരാകുന്നവർ, വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർ, ചില പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽ അനുവദനീയമായ രീതികൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പരിഗണിക്കേണ്ടതായി വരും. നേരത്തേ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ബില്ലുകൾക്കൊന്നും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ തൃപ്തികരമായ മറുപടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതു പൊതുസമൂഹത്തിനിടെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്കു വിധേയമായിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടിലധികം കുട്ടികളുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകരുതെന്നും 50,000 രൂപ പിഴയീടാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ബിജെപി എംപി അജയ് ഭട്ട് ലോക്സഭയിൽ സ്വകാര്യ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടിതു പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണത്തിനു നിയമം ആവശ്യമില്ലെന്നും പകരം സർക്കാർ മികച്ച ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യ പ്രതികരിച്ചത്.

∙ യുപിയിലെ ‘കരടുമാതൃക’

ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടു കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ യുപി സർക്കാർ ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണത്തിന്റെ കരടുരൂപം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. 2 കുട്ടികളിൽ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് തദ്ദേശസ്ഥാപന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനോ സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനോ കഴിയില്ല. സർക്കാർ ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ഇൻക്രിമെന്റോ ലഭിക്കില്ല. നിയമം നടപ്പായ ശേഷം രണ്ടിലധികം കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നവർ സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ ക്ഷേമപദ്ധതികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടും തുടങ്ങിയ കരടു നിർദേശങ്ങൾ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇട നൽകിയിരുന്നു.

Show more

എല്ലാവർക്കും സാമൂഹികനീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണു നിയമമെന്നു നിർദേശിക്കപ്പെട്ട നിയമം പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അന്നു തന്നെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ലക്ഷദ്വീപിൽ സമാനമായ ചില വ്യവസ്ഥകളുള്ള കരടു നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചതു വിവാദമായിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ 2 കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ പാടില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥ പടിപടിയായി നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് അസം സർക്കാരിന്റെയും നിലപാട്. അതേസമയം കുടുംബാസൂത്രണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളിൽനിന്നു വിഭിന്നമാണ്, നിയമം മൂലമുള്ള വിലക്കും അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനവുമെന്ന വാദവും ശക്തമാണ്.

∙ വിഷയം കോടതിയിൽ

ജനസംഖ്യാ വർധന തടയാൻ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടു ബിജെപി നേതാവ് അശ്വിനികുമാർ ഉപാധ്യായ നേരത്തേ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഇതുസംബന്ധിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി തള്ളിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വർധന, അഴിമതി, പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം, തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം ജനപ്പെരുപ്പമാണെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. 2 കുട്ടികളിൽ കൂടുതലുള്ളവർക്കു സർക്കാർ ജോലി, സബ്സിഡി, വോട്ടവകാശം, തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കാനുള്ള അവകാശം, വസ്തുവിലുള്ള അവകാശം, സൗജന്യ ഭവനം, സൗജന്യ നിയമസഹായം എന്നിവ നിഷേധിക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയർത്തിയായിരുന്നു ഹർജി. 2 മക്കൾ നയം നിർദേശിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എത്തിയ ഹർജി 2018ൽ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.

∙ ‘എതിർത്ത’ സർക്കാർ

ബിജെപി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതിൽ നിന്നു കടകവിരുദ്ധമായി നിർബന്ധിത കുടുംബാസൂത്രണത്തെ എതിർക്കുന്നുവെന്നും എത്ര മക്കൾ വേണമെന്നും ഏതു കുടുംബാസൂത്രണ മാർഗം വേണമെന്നും തീരുമാനിക്കേണ്ടതു വ്യക്തികളാണെന്നുമായിരുന്നു 2020–ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട്.

∙ അപകടം വലുത്

നിർബന്ധിത കുടുംബാസൂത്രണ നടപടികൾ വിപരീതഫലമുണ്ടാക്കുമെന്നും ജനസംഖ്യാ വിന്യാസത്തെ പോലും ബാധിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ നേരത്തേ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റഷ്യ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. അവിടെ ജനസംഖ്യ കുറവാണെന്നതാണു റഷ്യയുടെ പ്രശ്നം. ഉയർന്ന മരണനിരക്കാണ് ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. മദ്യം, മയക്കുമരുന്നിന്റെ അമിതോപയോഗം എന്നിവ മരണനിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നതായും ജനസംഖ്യയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവിന് ആനുപാതികമായ വളർച്ച ഉണ്ടാകാത്തതും സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങളും മുന്നിലുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്കും പാഠമാണ്. ഇതിനു പുറമേ, നിർബന്ധിച്ചുള്ള ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണം ലൈംഗികത നിയന്ത്രണം, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഗർഭഛിദ്രരീതികൾ തുടങ്ങിവയ്ക്കും കാരണമാകും.

English Summary: Do India Need a Population Control Law? What are the Challenges before BJP Govt.?