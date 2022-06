ശ്രീനഗർ∙ കശ്മീരിലെ കുപ്‍വാര ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാ സേനയും ഭീകരരും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നു. പാക്ക് ഭീകരസംഘടനയായ ലഷ്‌കറെ തയിബെ അംഗങ്ങളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൽ ഒരാൾ പാക്കിസ്ഥാനിയാണ്. തുഫെയ്ൽ എന്ന പാക്ക് ഭീകരനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

കൂടുതൽ ഭീകർക്കായുള്ള തിരിച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നു സൈന്യം അറിയിച്ചു. സോപോറിൽ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു പാക്ക് ഭീകരനെ സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു. കുപ്‌വാര മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഭീകർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടുരുന്നതായി സൈന്യം അറിയിച്ചു.

English Summary: Encounter Breaks Out In Jammu And Kashmir's Kupwara