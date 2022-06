ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ അവധിക്കെത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; യുവാവിന് 5 വർഷം തടവ്

തളിപ്പറമ്പ് ∙ കണ്ണൂരിൽ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ അവധിക്കെത്തിയ 16 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച യുവാവിനു തടവുശിക്ഷയും പിഴയും വിധിച്ചു. ആലക്കോട് മണക്കടവ് ഒറ്റപ്ലാക്കൽ മനു തോമസിനെ (34) യാണ് 5 വർഷം തടവിനും 30,000 രൂപ പിഴശിക്ഷയും തളിപറമ്പ് പോക്സോ അതിവേഗ കോടതി ജഡ്ജി സി.മുജീബ് റഹ്മാൻ വിധിച്ചത്.

2017 ലെ ക്രിസ്മസ് അവധിക്കാലത്ത് ബന്ധുവീട്ടിലെത്തിയ പെൺകുട്ടി കുളിമുറിയിൽ കുളിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നോൾ പ്രതി അതിക്രമിച്ച് കയറി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പരാതി. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി അഡ്വ. ഷെറി മോൾ ജോസ് ഹാജരായി. അന്ന് ആലക്കോട് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന ഇ.പി.സുരേശനായിരുന്നു കേസ് അന്വേഷിച്ചത്.

English Summary: Man gets 5 years jail for raping minor minor in Kannur