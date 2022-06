നൂപുർ 22ന് ഹാജരാകണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ്; കുടുംബത്തിനു സംരക്ഷണം

മുംബൈ ∙ പ്രവാചകനെതിരായ പരാമർശത്തിൽ ബിജെപി മുൻ വക്താവ് നൂപുർ ശർമയ്ക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസിന്റെ നോട്ടിസ്. റാസ അക്കാദമി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് മുംബൈ പൊലീസിന്റെ നടപടി. ഈ മാസം 22ന് നൂപുർ ഹാജരാകണം.

അതേസമയം, തനിക്കു വധഭീഷണിയുണ്ടെന്ന നൂപുർ ശർമയുടെ പരാതി പരിഗണിച്ച് അവർക്കും കുടുംബത്തിനും പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി. ഡൽഹി പൊലീസാണ് സുരക്ഷ നൽകുന്നത്.

നൂപുറിന്റെ പരാമർശം വിവാദമായതിനെത്തുടർന്ന് അവരെ ഞായറാഴ്ച ബിജെപി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Mumbra Police has summoned suspended BJP spokesperson Nupur Sharma on June 22 to record her statement over her controversial remarks