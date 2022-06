ആംസ്റ്റർഡാം∙ പ്രവാചകനെതിരെ ടിവി ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായ പരാമർശത്തിൽ ബിജെപി വക്താവ് നൂപുർ ശർമയെ പിന്തുണച്ച് നെതർലൻഡ് നിയമസഭാംഗവും ‘ഡച്ച് ട്രംപ്’ എന്ന ഇരട്ടപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടി നേതാവുമായ ഗീർത് വൈൽഡേഴ്‍സ്. പ്രവാചകനെതിരെ ബിജെപി നേതാക്കൾ നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്തിനാണ് മാപ്പു പറയുന്നതെന്നും പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കുകയുള്ളുവെന്നും പാർട്ടി ഫോർ ഫ്രീ‍ഡം (പിവിവി) നേതാവായ ഗീർത് വൈൽഡേഴ്‌സ് ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു. ഇന്ത്യയിലെ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, മുസ്‌ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ ഭീഷണിക്കു മുൻപിൽ നിങ്ങൾ അടിപതറരുത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി നിലകൊള്ളൂ, നൂപുർ ശർമയെ കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കാനും അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കാനും ഗീർത് വൈൽഡേഴ്‌സ് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു.

പ്രവാചകനെതിരെ ബിജെപി വക്താവ് നൂപുർ ശർമയും ബിജെപി ഡൽഹി ഘടകം മാധ്യമ വിഭാഗം ചുമതലയുള്ള നവീൻ കുമാർ ജിൻഡാലും നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ക്ഷമാപണം നടത്തണമെന്ന നിലപാടിൽ ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗീർത് വൈൽഡേഴ്‌സിന്റെ പ്രതികരണം. കുടിയേറ്റ, ഇസ്‌ലാംവിരുദ്ധ തീവ്രനിലപാടുകൾ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച നേതാവാണ് ഗീർത് വൈൽഡേഴ്‍സ്.

നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക് റുട്ടേ നയിക്കുന്ന മധ്യ വലതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി ഫോർ ഫ്രീഡം പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താക്കളാണെന്നു നിരന്തരം ആരോപിക്കുന്ന നേതാവാണ് ഗീർത് വൈൽഡേഴ്‍സ്.അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ അഭയാർഥികൾക്കു സമ്പൂർണ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും മുസ്‌ലിം ആരാധനാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുമെന്നും ഖുർആൻ നിരോധിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് പിവിവി പാർട്ടി 2017 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനം ഗീർത് വൈൽഡേഴ്‍സിന്റെ അതിദേശീയതയ്ക്ക് തിരിച്ചടി നൽകുകയും ചെയ്തു.

ഖത്തറിനു പുറമേ ഇറാൻ, ഇറാഖ്, കുവൈത്ത്, സൗദി അറേബ്യ, ഒമാൻ, യുഎഇ, ജോർദാൻ, അഫ്‍ഗാനിസ്ഥാൻ, ബഹ്റൈൻ, ഇന്തൊനീഷ്യ, മാലദ്വീപ്, ലിബിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും നുപുറിന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. നൂപുർ ശർമയെ ബിജെപിയുടെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും നവീൻ കുമാർ ജിൻഡാലിനെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്‌തുവെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ക്ഷമാപണം നടത്തണമെന്ന നിലപാടിൽ ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു.

