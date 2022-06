സ്വന്തം വീട്ടിൽ മോഷണം; വലിയ ഷൂസിന്റെ അടയാളം പതിപ്പിച്ചു, മുളകുപൊടി വിതറി

കോഴിക്കോട്∙ സ്വന്തം വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് അച്ഛന്റെ സമ്പാദ്യം മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ യുവാവ് പിടിയിൽ. കോഴിക്കോട് പരിയങ്ങാട് തടയില്‍ പുനത്തില്‍ ബാബുവിന്റെ മകന്‍ സിനീഷ് (അപ്പൂസ്) ആണ് പിടിയിലായത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. മാവൂര്‍ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്.



വീട്ടിലാരും ഇല്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു സ്വന്തം വീട്ടില്‍ ആസൂത്രിത മോഷണം. അച്ഛനും അമ്മയും ജോലിക്ക് പോയതിനു പിന്നാലെ ഭാര്യയെ അവരുടെ വീട്ടിലാക്കി. ശേഷം വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് അച്ഛന്റെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 50,000 രൂപ മോഷ്ടിച്ചു. മോഷണം നടത്തിയത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളാണെന്ന് വരുത്തി തീര്‍ക്കാൻ തന്റേതിനേക്കാള്‍ വലിയ ഷൂസ് ധരിച്ചാണ് എത്തിയത്.

മുളകുപൊടി വിതറി അതില്‍ ഷൂസിന്റെ അടയാളം വരുത്തിയശേഷം ഷൂസ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു. വിരലടയാളം പതിയാതിരിക്കാന്‍ കയ്യില്‍ പേപ്പര്‍ കവറും ധരിച്ചിരുന്നു. കുറ്റം സമ്മതിച്ച പ്രതി, ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച പണവും വീടിന്റെ പൂട്ട് പൊളിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ബ്ലേഡും പൊലീസിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. റിമാന്‍ഡ് ചെയ്ത പ്രതിയെ പൊലീസ് മൂന്നുദിവസത്തേയ്ക്ക് ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടു. കടബാധ്യതയുള്ള സിനീഷ് ഇതിന് മുന്‍പും വീട്ടില്‍ നിന്ന് മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം വീട്ടുകാര്‍ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും മോഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു.

English Summary: Youth held for theft at his own house in Kozhikode