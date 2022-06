അമ്പലപ്പുഴയിൽ വീട്ടമ്മ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

അമ്പലപ്പുഴ∙ വീടിനുള്ളിൽ വീട്ടമ്മയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവിനെ അമ്പലപ്പുഴ പൊലീസ് കസ്റ്റഡ‍ിയിലെടുത്തു. അമ്പലപ്പുഴ കരൂർ ശ്യാംനിവാസിൽ ശശിയുടെ ഭാര്യ രമയാണ് (63) ചൊവാഴ്ച രാവിലെ മരിച്ചത്. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ നടന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ തലയിലെ മുറിവാണു മരണകാരണമെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം.

മാതാവിന്റെ മരണം അറിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ഇളയ മകൻ ശരത് ശശിയാണു മരണത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പൊലീസുകാരോടു പറഞ്ഞത്. മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു. ഭർത്താവ് ശശിയെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നു.

English Summary: 64 year old lady found dead at house, husband in custody