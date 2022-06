പ്രവാചക നിന്ദ: ഇന്ത്യയിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ അൽ ഖായിദയുടെ ആഹ്വാനം

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രവാചകനെ അപമാനിച്ച് ബിജെപി നേതാവായിരുന്ന നൂപുർ ശർമ നടത്തിയ പരാമർശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ ഭീകരസംഘടനയായ അൽ ഖായിദയുടെ ആഹ്വാനം. ഡൽഹി, മുംബൈ, ഗുജറാത്ത്, ഉത്തർ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്തനാണ് ആഹ്വാനമെന്ന് ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ജൂൺ ആറിന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ ‘പ്രവാചകന്റെ അന്തസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ’ പോരാടണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ‘ഡൽഹി, ബോംബെ, യുപി, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കാവി ഭീകരർ അവരുടെ അവസാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക’ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

പരാമർശം രാജ്യാന്തര തലത്തിലും വൻ പ്രതിഷേധം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങള്‍ പലതും ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ഭീഷണിയുണ്ടെന്നു പരാതിപ്പെട്ട നൂപുർ ശർമയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും ഡൽഹി പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി. പ്രസ്താവനയെത്തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച നൂപുറിനെ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

