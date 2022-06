തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്‌ന സുരേഷ് രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ രാഷ്ട്രീയവൃത്തങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) മുതിരുമോ എന്നതാണ്. സ്വപ്‌നയുടെ കുറ്റസമ്മത മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇഡിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ നിയമപരമായി കഴിയുമെന്നാണു നിയമവിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

ക്രിമിനല്‍ നടപടിച്ചട്ടത്തിലെ 164-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് സാക്ഷികളില്‍നിന്നും പ്രതികളില്‍നിന്നും മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. സാക്ഷിയാണെങ്കില്‍ മൊഴിയും പ്രതിയാണെങ്കില്‍ കുറ്റസമ്മതമൊഴിയുമാണ്. സ്വര്‍ണക്കടത്തുകേസില്‍ പ്രതിയായതിനാല്‍ സ്വപ്നയുടേത് കുറ്റസമ്മതമൊഴിയാണ്. സിആര്‍പിസി 164 അനുസരിച്ചു മൊഴിയെടുക്കണമെങ്കില്‍ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി ചീഫ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയില്‍ രേഖാമൂലം അനുവാദം ചോദിക്കണം.

സിജെഎം മജിസ്‌ട്രേറ്റിനെ കുറ്റസമ്മത മൊഴിയെടുക്കാനായി ചുമതലപ്പെടുത്തും. മജിസ്‌ട്രേറ്റ് മൊഴി എടുക്കാനുള്ള തീയതി നിശ്ചയിച്ച് നോട്ടിസ് നല്‍കും. രഹസ്യമൊഴി മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കും. രേഖാമൂലം അപേക്ഷ നല്‍കി ഇഡിക്ക് സ്വപ്നയുടെ കുറ്റസമ്മത മൊഴിയുടെ പകര്‍പ്പെടുക്കാം. ക്രിമിനല്‍ നടപടിച്ചട്ടത്തിലെ 173(8) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് തുടരന്വേഷണം നടത്താം. കോടതിയുടെ അനുമതി ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആവശ്യമില്ല. കോടതിയെ അറിയിച്ചാല്‍ മതിയാകും.

വിചാരണഘട്ടത്തില്‍ കുറ്റസമ്മതമൊഴി മജിസ്‌ട്രേറ്റ് വിചാരണക്കോടതിക്കു കൈമാറും. മൊഴിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുമെതിരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ തെളിവുകള്‍ കണ്ടെത്താനായി അന്വേഷണ ഏജന്‍സിക്കു ചോദ്യം ചെയ്യാം. നുണപരിശോധനയ്ക്കു തയാറാണെന്ന് സ്വപ്ന ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് ആ മാര്‍ഗവും സ്വീകരിക്കാം. തെളിവു ലഭിച്ചാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അടക്കം അറസ്റ്റു ചെയ്യാനാകും. തെളിവു ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ക്രിമിനല്‍ നടപടിച്ചട്ടത്തിലെ 169-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് കോടതിയെ അക്കാര്യം അറിയിക്കാം.

ഭരണഘടനയുടെ 14-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് നിയമത്തിനു മുന്നില്‍ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. ക്രിമിനല്‍ കേസായതിനാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിചാരണ ചെയ്യാന്‍ ക്രിമിനല്‍ നടപടിച്ചട്ടത്തിലെ 197-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി ആവശ്യമില്ല. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്‍വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെ കേസാണെങ്കില്‍ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി തേടാറുണ്ട്. ക്രിമിനല്‍ കേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിചാരണ ചെയ്യാന്‍ കോടതിയുടെ അനുമതിയും ആവശ്യമില്ല.

കേസിലെ പ്രതിക്കു ക്രിമിനല്‍ നടപടിച്ചട്ടത്തിലെ 161-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്കു മുന്നില്‍ സ്വമേധയാ മൊഴി നല്‍കാം. കസ്റ്റംസ് നിയമത്തിലെ 108-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ മുന്നിലും മൊഴി നല്‍കാം. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എടുക്കുന്ന മൊഴികള്‍ മാറ്റി പറയാതിരിക്കാനാണ് പ്രതികളുടെയോ സാക്ഷികളുടെയോ മൊഴികള്‍ 164 പ്രകാരം മജിസ്‌ട്രേറ്റിനു മുന്നില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. മതിയായ തെളിവുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ മൊഴി നിലനില്‍ക്കൂ. മജിസ്‌ട്രേറ്റിനു മുന്നില്‍ പറഞ്ഞതിനാല്‍ പിന്നീട് മൊഴി മാറ്റാനാകില്ല. മൊഴി മാറ്റിയാല്‍ കോടതിക്കു കേസെടുക്കാം.

എം.ശിവശങ്കർ, സ്വപ്ന സുരേഷ്, പിണറായി വിജയൻ

തിരുവനന്തപുരത്തെ യുഎഇ കോണ്‍സുലേറ്റിന്റെ പേരിലുള്ള ബാഗില്‍നിന്ന് 2020 ജൂണ്‍ 30ന് 30 കിലോഗ്രാം സ്വര്‍ണം കണ്ടെത്തിയതാണ് രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായത്. യുഎഇ കോണ്‍സുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സ്വപ്ന, സരിത് എന്നിവരെ ഉള്‍പ്പെടെ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം.ശിവശങ്കര്‍ ഐഎഎസും അറസ്റ്റിലായി. പിന്നീട് പ്രതികള്‍ക്കെല്ലാം ജാമ്യം ലഭിച്ചു. എം.ശിവശങ്കര്‍ ജോലിയില്‍ തിരികെ പ്രവേശിച്ചു.

കസ്റ്റംസ് കേസില്‍ രഹസ്യമൊഴി നല്‍കി ഒരു വര്‍ഷത്തിനുശേഷമാണ് ഇഡിക്ക് സ്വപ്ന പുതിയ രഹസ്യമൊഴി നല്‍കുന്നത്. വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ ഇഡി അന്തിമ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കാനിരിക്കെയാണ് സ്വപ്ന മൊഴി നല്‍കിയതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. 2020 ഡിസംബറിലാണ് എറണാകുളം ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതിയില്‍ സ്വപ്ന രഹസ്യമൊഴി നല്‍കിയത്. പിന്നീട് ഈ മൊഴി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ കസ്റ്റംസ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സ്പീക്കറുടെയും പ്രേരണയില്‍ യുഎഇ കോണ്‍സുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ വിദേശത്തേക്കു ഡോളര്‍ കടത്തിയതെന്നു സ്വപ്ന മൊഴി നല്‍കിയതായാണ് കസ്റ്റംസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.

സ്വര്‍ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കസ്റ്റംസ് കേസ് വിചാരണഘട്ടത്തിലാണ്. വിദേശ കറന്‍സി കടത്തിയ കേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മുന്‍ സ്പീക്കര്‍ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണനുമെതിരെ തെളിവ് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതികള്‍ക്കു നല്‍കിയ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടിസില്‍ കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. കേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ ഇഡി തീരുമാനിച്ചാല്‍ അത് കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ സംഭവമാകും. സോളര്‍ കേസില്‍, മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയില്‍നിന്ന് പൊലീസ് മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. സോളര്‍ കേസ് അന്വേഷിച്ച കമ്മിഷനു മുന്നിലും മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കേ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി മണിക്കൂറുകളോളം മൊഴി നല്‍കാനെത്തി.



