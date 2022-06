തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലെന്ന് സ്വപ്ന, ഇരച്ചെത്തി പൊലീസ്; ഒടുവിൽ ആശ്വാസം: അതിനാടകീയം

പാലക്കാട്∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി പി.എസ്.സരിത്തിനെ പാലക്കാട്ടെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നു വിജിലൻസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് ഏറെ നേരം ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടയാക്കി. പൊലീസെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയവർ ബലമായി കാറിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോയെന്നായിരുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ആരോപണം. പിന്നാലെ പാലക്കാട് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്ലാറ്റിലെത്തി അന്വേഷണം നടത്തിയത് ഉദ്വേഗം കൂട്ടി.

വിജിലന്‍സിന്‍റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് വന്നതോടെയാണു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലല്ല നടന്നതെന്നു വ്യക്തമായത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ മതിയായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നു വിശദമായ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് ഒരു മണിക്കൂർ തികയും മുൻപാണ് ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്നു സൂചിപ്പിച്ചശേഷം സരിത്തിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് സ്വപ്ന ആരോപിച്ചത്.

പൊലീസെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയവർ സ്വപ്നയുടെ ഫ്ലാറ്റ് അന്വേഷിച്ചതായി ഫ്ലാറ്റ് മാനേജർ പറഞ്ഞു. വന്നവരുടെ പേരുവിവരങ്ങളും വാഹന നമ്പരും രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നു സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണ ഏജൻസികളൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സൗത്ത് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറും വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനു ശേഷമുള്ള പരിശോധനയാണ് ആശങ്ക കൂട്ടിയത്.

പൊലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. ഫ്ലാറ്റിൽ കയറി തെളിവെടുത്തു. വിവരം രേഖപ്പെടുത്താത്ത സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനോട് എസ്ഐ തട്ടിക്കയറുകവരെ ചെയ്തു. തലങ്ങും വിലങ്ങും പൊലീസ് വാഹനം ഫ്ലാറ്റിലേക്കു വന്നു മടങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒടുവിൽ പാലക്കാട് വിജിലൻസ് ഓഫിസിൽ സരിത്ത് സുരക്ഷിതനാണെന്ന അറിയിപ്പു വന്നതോടെ ആശങ്ക ഒഴിഞ്ഞു.

English Summary: Drama Unholds as Gold Smuggling Accused Sarith has Taken into Custody by Vigilance