എല്ലാം തീരുമാനിച്ചത് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ; എന്നിട്ടും പിണറായി സർക്കാരിന് ഇരട്ടത്താപ്പ്

കൊച്ചി ∙ ഇടതുസര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നതും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും രണ്ടെന്നതിന് തെളിവ്. പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല ഒരു കിലോമീറ്ററായി നിര്‍ണയിച്ച സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീല്‍ പോവുമെന്നു പറയുന്ന അതേ സര്‍ക്കാര്‍, രണ്ടുവര്‍ഷം മുന്‍പ് പരിധി ഒരു കിലോമീറ്ററായി നിര്‍ണയിച്ചതിന്റെ സുപ്രധാന രേഖ മനോരമ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടു. തീരുമാനിച്ചത് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണെങ്കിലും ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന മട്ടിലാണ് മന്ത്രിമാരുള്‍പ്പെടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതികരണം.

ഒന്നാം പിണറായി വിജയൻ സര്‍ക്കാര്‍, 2019 ഒക്ടോബര്‍ 23ന് ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് നിര്‍ണായക തീരുമാനമെടുത്തത്. സംരക്ഷിത വനപ്രദേശങ്ങള്‍ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ പ്രദേശം പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ദുരന്തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്നും ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ തീരുമാനം മറച്ചുവച്ചാണ് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങള്‍ക്കും ദേശീയോദ്യാനങ്ങള്‍ക്കും ചുറ്റും ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ വീതിയിലെങ്കിലും പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല വേണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശത്തിനെതിരെ അപ്പീല്‍ പോകാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായ ആശങ്കകളില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണ് സര്‍ക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നാണ് കര്‍ഷകരുടെ ചോദ്യം. നിയമസഭയില്‍ പ്രത്യേക ബില്‍ പാസാക്കി മാത്രമേ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് മറികടക്കാന്‍ കഴിയൂ. പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല ഉത്തരവില്‍ വനംപരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും എംപവേര്‍ഡ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ക്ലിയറന്‍സ് വാങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ ശ്രമിക്കുമെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ വാദത്തിനും മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനം തടസ്സമാകും. സംസ്ഥാനത്തു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങള്‍ കൂടി കണക്കിലെടുത്തു മാത്രമെ സുപ്രീംകോടതിയും കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയവുമെല്ലാം ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇനി അന്തിമനിലപാട് എടുക്കൂ.

English Summary: ESZ: Kerala cabinet took the decision to maintain the mandatory bufferzone minimum of one kilometer