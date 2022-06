കോഴിക്കോട്∙ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തു കേസിൽ ശരിയായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ.ഫിറോസ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

സിപിഎം–ബിജെപി ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ യഥാർഥ അന്വേഷണം നടത്തുന്നില്ല. സിപിഎമ്മിനെതിരെയുള്ള കേസുകൾ ബിജെപിയും ബിജെപിക്കെതിരായ കേസുകൾ സിപിഎമ്മും ഒതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വപ്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കു മുൻപിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ്. എന്നിട്ടും കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്താതിരുന്നത് ഈ സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ്.

മുട്ടിൽ മരം മുറിക്കേസിൽ ശരിയായ ദിശയിൽ അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു പോയത് ഹൈക്കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ്. സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് രാജ്യ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ബന്ധമുള്ളതാണ്. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളിൽനിന്നു ശരിയായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതുവരെയുള്ള വിവരങ്ങളുമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കും. ഇതിനായി നിയമവിദഗ്ധരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും പി.കെ.ഫിറോസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Gold Smuggling case investigation shall be monitored by Supreme Court: PK Firos