'കുട്ടി'ക്കളിയിൽ കുരുങ്ങി ചൈന;ഇനി വ്യാപാരം ഇന്ത്യയിലേക്ക്? പൊട്ടുമോ ജനസംഖ്യാബോംബ്?

‘ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെയും വിചാരം ചൈനയിൽ ഇപ്പോഴും ഒറ്റക്കുട്ടി നയമാണ് എന്നാണ്. എന്നാൽ മൂന്നു കുട്ടി നയം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായത് ചൈനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് ജനനനിരക്ക്. ഈ സ്ഥിതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്ക് ഒരോ തലമുറയിലും 40 ശതമാനത്തോളം ആളുകളെ നഷ്ടമാകും.’–ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യാ ഇടിവിനെ കുറിച്ച് ലോക സമ്പന്നനും ടെസ്‌ല കമ്പനി സ്ഥാപകനുമായ ഇലോൺ മസ്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്റെ ട്വിറ്റർ പേജിൽ കുറിച്ച വരികളാണിത്. എഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമായ ചൈന അതിന്റെ ജനസംഖ്യയിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ് നേരിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബിബിസിയിൽ വന്ന ലേഖനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മസ്കിന്റെ ട്വീറ്റ്. ‘ജനസംഖ്യാ തകർച്ച’ എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയെ മസ്ക് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനസംഖ്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമെന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള മേൽവിലാസം ചൈനയ്ക്കു നഷ്ടമാകാൻ പോവുകയാണോ? അടുത്തിടെ പുറത്തുവരുന്ന കണക്കുകൾ‌ ചൂണ്ടുപലകയാവുന്നത് അതിലേക്കാണ്. നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ആറിലൊന്നു ജനങ്ങളും ചൈനയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ 66 കോടിയിൽനിന്ന് 140 കോടിയിലേക്കായിരുന്നു ചൈനീസ് ജനസംഖ്യയുടെ കുതിപ്പ്. 1959–61 കാലഘട്ടത്തിൽ ചൈനയെ ബാധിച്ച രൂക്ഷമായ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായി ജനസംഖ്യാ വർധനവിന്റെ നിരക്കിൽ റെക്കോർഡ് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് ജനസംഖ്യാപെരുപ്പത്തിന്റെ ദുഷ്പേരു കേട്ട രാജ്യം, ജനപ്പെരുപ്പം രൂക്ഷമായപ്പോൾ അതിന് പ്രതിവിധിയെന്നോണം ഒരുകാലത്ത് ‘ഒറ്റക്കുട്ടി സമ്പ്രദായം’ നിയമമാക്കിയ രാജ്യം. 60 വർഷത്തിനു ശേഷം ‘ചുരുങ്ങുന്നു’. ചൈനയുടെ നാഷനൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ പുതിയ കണക്കു പ്രകാരം 141.212 കോടി ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ 2021ൽ 141.260 കോടിയിലേക്കു മാത്രമാണ് വർധിച്ചത്. അതായത് 4.8 ലക്ഷം മാത്രമായിരുന്നു വർധന. ഒരു ദശാബ്ദം മുൻപ് 80 ലക്ഷമോ അതിലധികമോ ആയിരുന്ന വാർഷിക വളർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നാലു ലക്ഷത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയത്. ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യാ വർധനവിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായതല്ല ഈ ഇടിവ്. സർക്കാർ നയങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയിലെ വ്യതിചലനങ്ങളും കോവിഡ് മഹാമാരിയുമെല്ലാം ഇതിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഭരണകർത്താക്കളുടെ വിഡ്ഢിത്തം നിറഞ്ഞ തീരുമാനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമായി അന്നം കിട്ടാതെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ് ‘എണ്ണം കുറഞ്ഞ’ പണ്ടത്തെ ചൈനയും, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി നിലനിൽക്കെ ജനസംഖ്യ കുറയുന്ന പുതിയ ചൈനയും തമ്മിൽ എന്തു വ്യത്യാസമാണുള്ളത്?

∙ ഒറ്റക്കുട്ടി നിയമം മുതൽ കോവിഡ് വരെ...

രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ജനസംഖ്യ കൂട്ടുന്നതിലും കുറയ്ക്കുന്നതിലും നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ‌ ചൈന എല്ലാക്കാലത്തും തയാറായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് 1980ൽ ഒറ്റക്കുട്ടി സമ്പദ്രായം സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചത്. ജനസംഖ്യ അതിവേഗത്തിൽ വളരുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് അപകടകരമാകുമെന്ന് കണ്ടാണ് ജനന നിയന്ത്രണത്തിലേക്കും കുടുംബാസൂത്രണ നയങ്ങളിലേക്കും അന്നത്തെ സർക്കാർ നീങ്ങിയത്. 1949ൽ 56 കോടി ആയിരുന്ന ജനസംഖ്യ 1970കളുടെ അവസാനത്തിൽ 96.9 കോടിയിലേക്കാണ് ഉയർന്നത്. അതിവേഗം ജനസംഖ്യ നൂറുകോടി തൊടുമെന്ന് കണ്ട അന്നത്തെ ചൈനയുടെ പരമാധികാരിയായ ഡെങ് സിയോപിങ് 1978ൽ നിർണായകമായ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു–ഒരു കുടുംബത്തിൽ രണ്ടു കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല, ഒറ്റക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരണം ശക്തമാക്കാൻ നിർേദശം നൽകി.

1979 ആയപ്പോഴേക്കും ഒറ്റക്കുട്ടി എന്ന ആവശ്യം രാജ്യത്തു ശക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇത് കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ഭരണകൂടം 1980ൽ ഒറ്റക്കുട്ടി നയം ഔദ്യോഗികമായി പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ നിയമപരിധിയിൽനിന്ന് ചിലർക്ക് ഇളവുകൾ നൽകിയെങ്കിലും (ഉദാ: ചില വംശീയ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ആദ്യ കുട്ടി വിംകലാംഗരായ മാതാപിതാക്കൾ) ഇത് രാജ്യവ്യാപകമായി പാലിക്കപ്പെട്ടു. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർ വൻതുക പിഴ, തൊഴിൽ നഷ്ടം എന്നിവ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഇതിനു പുറമേ വനിതകളിൽ നിർബന്ധിത ഗർഭച്ഛിദ്രം നടന്നു. വന്ധ്യംകരണവും മുറയ്ക്കു നടന്നു. ഈ നിയമത്തിന്റെ ഫലമായി ചൈനയുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയുടെ തോതും ജനനനിരക്കും കുറഞ്ഞു.

ബെയ്ജിങ്ങിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: WANG Zhao / AFP

മരണനിരക്കിലെ സമാനമായ ഇടിവും ആയുർദൈർഘ്യത്തിലെ വർധനവും ഒരു പരിധി വരെ ചൈനയ്ക്ക് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഗുണമായി. എന്നാൽ ഒറ്റക്കുട്ടി നയത്തിന്റെ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പിന്നീട് ചൈനയ്ക്കു നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഒരു കുട്ടി മതിയെന്ന തീരുമാനം വന്നതോടെ ആ കുട്ടി ആൺകുട്ടി ആയാൽ മതിയെന്ന് മിക്ക മാതാപിതാക്കളും തീരൂമാനമെടുത്തു. കുടുംബത്തിന്റേ പേര് നിലനിർത്താനും വാർധക്യത്തിൽ തണലാവാനും ആൺകുട്ടിയാണ് നല്ലത് എന്ന ചിന്താഗതിയിൽ പെൺഭ്രൂണഹത്യ ചൈനയിൽ പതിവായി. മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അവളെ അനാഥാലയത്തിൽ തളളുന്ന സ്ഥിതിയായി. ഇതു പക്ഷേ പതിയെ ആൺ–പെൺ ആനുപാതത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം സൃഷ്ടിച്ചു. ആൺകുട്ടികൾ കൂടുകയും പെൺകുട്ടികൾ കുറയുകയും ചെയ്തതോടെ രാജ്യത്തു വിവാഹം കഴിക്കാൻ പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായി. ഇത് പിന്നീടുള്ള ജനന നിരക്കിനെയും കാര്യമായി ബാധിച്ചു. ജനനനിരക്ക് കുറയുകയും വൃദ്ധരുടെ എണ്ണം രാജ്യത്ത് കൂടുകയും ചെയ്തു.

യുവജനങ്ങളുടെ കുറവ് ചൈനയുടെ പുരോഗതിയിലും തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റത്തിനു കരുത്താകുന്ന മനുഷ്യവിഭവശേഷിയിൽ ഇടിവു സംഭവിച്ചതായിരുന്നു പ്രശ്നം. ഇതോടെ 2015 അവസാനത്തോടെ ഒറ്റക്കുട്ടി നയം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ചൈന തീരുമാനിച്ചു. ഒരു കുടുംബത്തിൽ രണ്ടു കുട്ടി വരെയാകാം എന്ന രീതിയിലേക്കു ചൈന നയം പരിഷ്കരിച്ചു. ഇതു പിന്നീട് 2021ൽ മൂന്നു കുട്ടികൾ വരെയാകാം എന്ന നയത്തിലേക്കു മാറിയെങ്കിലും അതൊന്നും ചൈനയിൽ ജനനനിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ജനസംഖ്യാ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

∙ കണക്കുകൾ പറയുന്നത്...

1980കളിൽ ചൈനയുടെ പ്രത്യുൽപാദന നിരക്ക് (Total Fertlity Rate) അഥവാ ഒരു സ്ത്രീക്കു ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പരമാവധി എണ്ണം 2.6 ആയിരുന്നു. ജനസംഖ്യാ സ്ഥിരത കണക്കാക്കുന്ന റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ആയ (അതായത് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കു പകരമായി രണ്ടു കുട്ടികൾ വരുന്നു) 2.1നേക്കാൾ കൂടുതലാണിത്. 1994ൽ ഇത് 1.6നും 1.7നും ഇടയിലായി. 2020 ആയപ്പോഴേക്കും 1.3ലേക്ക് കുപ്പുകുത്തി. 2021ൽ ഇത് 1.15ലേക്ക് കുത്തനെ കുറയുകയും ചെയ്തു. ഓസ്ട്രേലിയയിലും യുഎസിലും ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് 1.6 കുട്ടികൾ എന്ന നിലയിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് 2 ആണ്. ജപ്പാനാകട്ടെ ‘വാർധക്യം’ കൂടുന്നതിന്റെ സൂചന നൽകി ടിഎഫ്ആർ 1.3 എന്ന നിലയിലാണ്. 2016ൽ ഒറ്റക്കുട്ടി നയം എടുത്തുമാറ്റിയിട്ടും ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യയിൽ വർധനവുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന മൂന്നു കുട്ടികൾ വരെയാകാം എന്ന നയത്തിനും ചൈനയിലെ ജനങ്ങളെ മാറി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചില്ല എന്നു കാണാം.

∙ എന്തുകൊണ്ട് ജനസംഖ്യ കുറയുന്നു?

രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും കുട്ടികൾക്ക് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും നികുതി ഇളവുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനു ചൈനയിലെ ജനങ്ങൾ താല്‍പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതിനു നിരവധി കാരണങ്ങൾ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അണുകുടുംബ സമ്പ്രദായത്തോട് ചൈനയിലെ ജനങ്ങൾ താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇതിനു പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ജീവിതച്ചെലവ് ദിവസംതോറും ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയാതെ വരുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ഈ ചിന്തകൾ അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ചൈനയിലെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ‘സയന്‍സ്’ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിനോട് നാന്‍ജിങ് സർവകലാശാലയിലെ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വെയ് ഗുവോ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ: ‘ചൈനയിലെ യുവജനങ്ങളില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് വരുമാനം കുറവാണ്. മികച്ച ജീവിതം സ്വപ്‌നം കണ്ട് ആ വലിയ വിഭാഗം യുവജനങ്ങളും നഗരങ്ങളിലേക്കു കുടിയേറുകയും നഗരജീവിതത്തിന്റെ ചെലവുകള്‍ക്കായി പോലും വേണ്ടത്ര വരുമാനം കണ്ടെത്താനാവാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയുമാണ്. ഇതിനിടെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് പല ദമ്പതികള്‍ക്കും ചിന്തിക്കാന്‍ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. ചൈനയിൽ വൈകി വിവാഹം ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടുതലാണ്. അത് കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നത് വൈകാനും കാരണമാകുന്നു. അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ കണ്മുന്നിലുള്ളതിനാൽ, വൈകി വിവാഹം ചെയ്യുന്ന പലരും കുട്ടികൾ വേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഒറ്റക്കുട്ടി നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിനാൽ പ്രസവിക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവു വന്നു.1980ൽ വന്ന ഒറ്റക്കുട്ടി സമ്പ്രദായത്തിനു പിന്നാലെ 100 ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 106 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് ചൈനീസ് ആൺ–പെൺ അനുപാതം എത്തിയിരുന്നു. ഇതു പിന്നീട് 100 പെൺകുട്ടികൾക്ക് 120 ആൺകുട്ടികളെന്ന നിലയിലേക്കും വൈകാതെ 130 എന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്നു’

Image: Wikimedia commons

∙ നൂറ്റാണ്ടുക്കൾക്കു മുൻപേ ഒരു ദുരന്തകാലത്ത്...

കാർഷിക രാജ്യമായിരുന്ന ചൈനയെ വ്യവസായ രാജ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 1950കളുടെ അവസാനത്തിൽ ചൈനയുടെ എക്കാലത്തെയും വലിയ നേതാവായ മാവോ സെ തുങ് ‘മുന്നോട്ടുള്ള മഹത്തായ കുതിപ്പ്’ (ദ് ഗ്രേറ്റ് ലീപ്പ് ഫോർവേർഡ്) എന്ന പേരിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത്. ചൈനയെ അതിവേഗം വ്യാവസായിക ശക്തിയാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാർഷിക ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങളോട് വ്യവസായവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ മാവോ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ അതിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ നൽകിയതുമില്ല. ഗ്രാമങ്ങളിലെ വീടുകളും വിളനിലങ്ങളുമെല്ലാം വ്യാവസായിക ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയതോടെ കാർഷിക വൃത്തി തകർന്നടിഞ്ഞു.

ചൈനീസ് ഭരണത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് പല കാലത്തായി ഇരുന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിന്. ബെയ്ജിങ്ങിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: AFP

കൃഷിപ്പണി ചെയ്തിരുന്നവരെ മറ്റു ജോലികളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു, കൃഷിയിടങ്ങൾ ഇല്ലാതായി. പലയിടത്തും ഭൂവുടമകളെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ വ്യാവസായിക ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു വേണ്ടത്ര ഗുണനിലവാരം കൈവരിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെ ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയായി. നിരവധി ഗ്രാമീണർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഭക്ഷണത്തിനായി സർക്കാരിന്റെ ധാന്യപ്പുരകൾ കൊള്ളയടിച്ചവരെ സൈന്യം വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങളുമുണ്ടായി. ഗ്രേറ്റ് ലീഫ് ഫോർവേർഡ് പിന്നീട് ഗ്രേറ്റ് ലീഫ് ഫോർവേഡ് ഫാമിൻ ഒാഫ് ചൈന എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതായത്, മഹത്തായ കുതിപ്പിനു വേണ്ടി നടത്തിയ ശ്രമം അവസാനിച്ചത് ചൈന അതുവരെ കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലുമായിരുന്നു.

1958 മുതൽ 1961 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ചൈനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിട്ട വർഷങ്ങളായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. പട്ടിണി മൂലം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെപ്പോലും ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്താത്ത വിവരങ്ങളും ചൈനയിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭക്ഷ്യക്ഷാമ നാളുകളിലാണ് ഇതിനു മുൻപ് ചൈനയിൽ ആദ്യമായി ജനസംഖ്യാ ഇടിവ് നേരിട്ടത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ വർഷങ്ങളിൽ ചൈനയിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചത്. അതിനു പുറമേ 30 ദശലക്ഷത്തോളം ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളും 33 ദശലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ ജനിച്ച ഉടനെയും മരിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു.

ജനനനിരക്കിൽ വൻ ഇടിവാണ് ഈ കാലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ക്ഷാമത്തിനു മുൻപ് 1000 പേർക്ക് 34 കുട്ടികൾ എന്ന നിലയിൽ ആയിരുന്നു ജനനനിരക്ക് എങ്കിൽ ക്ഷാമ കാലത്ത് (1961) അത് ആയിരത്തിൽ 18 ആയി കൂപ്പുകുത്തി. 1963ഓടെ ഇത് 43.4 ആയി ഉയരുകയും ചെയ്തു. പട്ടിണി മൂലം പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഉണ്ടായത് ഗർഭിണികളെയും ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളെയും സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളുടെ മരണത്തിലേക്കും പോഷകാഹാര കുറവ് മൂലമുള്ള മരണത്തിലേക്കും നയിച്ചു. പ്രസവിക്കുന്നതിൽ ചാപിള്ളകളുടെ എണ്ണം കൂടി. സ്ത്രീകളിൽ നിർബന്ധിത ഗർഭച്ഛിദ്രവും സ്വഭാവിക ഗർഭച്ഛിദ്രവും പതിവായി.

1957ൽ പ്രത്യുൽപാദന നിരക്ക് 6.41 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 1961ൽ ഇത് 3.29 ആയാണ് കുറഞ്ഞത്. മരണനിരക്ക് ആകട്ടെ 1957ൽ ആയിരത്തിൽ 10.8 എന്നതിൽനിന്ന് ക്ഷാമകാലത്ത് 25.3 എന്ന നിരക്കിലേക്ക് കുതിച്ചുയരുകയും ചെയ്തു. അതുവരെയുള്ള ചൈനയിലെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കണക്കുകളായിരുന്നു അത്. ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനതയെ ഇല്ലാതാക്കിയതിന്റെ നേർ ചിത്രമാണ് ചൈന അന്നു വരച്ചിട്ടത്.

∙ ഇടിഞ്ഞു താഴുമോ ചൈനീസ് ജനസംഖ്യ?

2019ൽ ചൈന അക്കാദമി ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2029ൽ ചൈനയുടെ ആകെ ജനസംഖ്യ 144 കോടിയിലേക്ക് എത്തും. 2019ൽ യുഎൻ പുറത്തുവിട്ട മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ 2031–32 വർഷത്തിൽ ചൈനയുടെ ജനസംംഖ്യ 146 കോടിയായി ഉയരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹായ് അക്കാദമി ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ പ്രവചന പ്രകാരം 2021നു ശേഷം ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യയിൽ 1.1 ശതമാനം ഇടിവു രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 2100 ആകുമ്പോഴേക്കും ചൈനയുടെ ആകെ ജനസംഖ്യ 58.7 കോടിയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തും. ഇത് ഇന്നത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏതാണ്ട് നേർപകുതിയാണ്. ചൈനയുടെ ആകെ പ്രത്യുൽപാദന നിരക്ക് ഇപ്പോൾ മുതൽ 2030 വരെ 1.15ൽ നിന്ന് 1.1 ആയി കുറയുകയും 2100 വരെ ആ നിലയിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുമെന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അനുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പ്രധാന കാരണമായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

എന്നാൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഈ ഇടിവ് നിലവിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ വൻ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായ ചൈനയുടെ വളർച്ചയെ സാരമായി ബാധിക്കും. കാരണം ജനസംഖ്യയിലെ ഇടിവിലൂടെ കുറയുന്നത് ചൈനയുടെ യുവതലമുറയുടെ എണ്ണമാണ്. തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ എണ്ണം 2014ൽ വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ 2100ലെത്തുമ്പോൾ ഇത് ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്നിലും താഴെയായി കുറയുമെന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ പ്രവചിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വയോജനങ്ങളുടെ (65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരുടെ) എണ്ണം എന്നത്തേതിലും ഉയരുകയും 2080 ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ‘യുവജന’സംഖ്യയെ മറികടക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരോ ഇരുപത് വയോധികരെ സഹായിക്കാൻ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള 100 പേർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2100 ആകുമ്പോൾ 120 വയോധികരെ സഹായിക്കാൻ 100 പേർ എന്നതാകും അവസ്ഥ. യുവജനങ്ങളിൽ വലിയ പങ്കും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്ന് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരുമെന്നു സാരം. തൊഴിൽ പ്രായത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വാർഷിക ശരാശരിയിൽ 1.73 ശതമാനം ഇടിവുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഉൽപാദനക്ഷമത അതിവേഗം പുരോഗമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

∙ ഇനിയെല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലേക്ക്...?

ജനസംഖ്യയിൽ വയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഉയരുമ്പോൾ വിഭവശേഷിയിൽ കൂടുതലും ചൈനയ്ക്ക് ആരോഗ്യം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, വയോജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം എന്നീ മേഖലകളിലേക്കു മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടിയും വരും. വിക്ടോറിയ സർവകലാശാലയുടെ സെന്റർ ഓഫ് പോളിസി സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, 2020ൽ ചൈന പെൻഷൻ നൽകുന്നതിനായി ജിഡിപിയുടെ 4 ശതമാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്നാണ്. 2100 ആകുമ്പോഴേക്കുമാകട്ടെ ആ കണക്ക് 20 ശതമാനമായി ഉയരും, അതായത് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മടങ്ങ്. ഉൽപാദ മേഖലയിലെ ഇടിവിന് അതും കാരണമായേക്കാം.

തൊഴിൽ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുമെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു കുറവൊന്നുമുണ്ടാകില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ നിർമാണത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യം വർധിക്കും. ഇവർക്കു വേണ്ടി ചെലവിടേണ്ടി വരുന്ന തുകയും വർധിക്കും. അതോടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികളെ വിട്ട്, തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലുള്ള ബംഗ്ലദേശ്, വിയറ്റ്നാം, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെ ചൈനയ്ക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾതന്നെ ചൈനയിലെ നിർമാണച്ചെലവ് വിയറ്റ്നാമിനേക്കാളും ഇരട്ടിയിലധികമാണ്. ഈ പ്രശ്നം ഇറക്കുമതി–കയറ്റുമതി മേഖലയിലും തിരിച്ചടിയാകും.

ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ചൈനയ്ക്കു പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങളു‍ടെ കയറ്റുമതി പുനഃക്രമീകരിക്കേണ്ടിയും വരും. കാരണം, ചൈനയിലെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയ. ചൈനയിൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറം തേടുന്നതു സ്വാഭാവികം മാത്രം. ചൈനയിൽ നിർമിച്ച വസ്തുക്കൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന യുഎസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളാകട്ടെ, അവയ്ക്കു വേണ്ടി മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാനും തുടങ്ങും. ഇതു വലിയ ഗുണം ചെയ്യുക ഇന്ത്യയ്ക്കാണെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കാരണം, നിലവിലെ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോയാൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ അടുത്ത ദശാബ്ദത്തിൽ ചൈനയെ മറി കടക്കും. അതോടെ നിലവിൽ ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്കു വഴിമാറും. വിഖ്യാതമായ ചൈനീസ് വ്യാവസായിക മോഡൽ തകരുകയും ചെയ്യും. ‘ചൈനയുടെ നൂറ്റാണ്ട്’ എന്ന മേനി പറച്ചിലിനും അതോടെ അവസാനമാവുകയും ചെയ്യുമെന്നും രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

