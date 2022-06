സ്വപ്ന അന്നേ 'ആ ബിരിയാണിച്ചെമ്പ് തുറന്നു'; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇനിയെങ്ങനെ തെളിവ്?

ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്കുള്ള ബിരിയാണിച്ചെമ്പിന്റെ കഥ പുതിയതാണോ? അല്ലെന്നതാണ് സത്യം. സ്വപ്ന നേരത്തേ തന്നെ കസ്റ്റംസിനോടു പറഞ്ഞതാണ് ഇക്കഥ. ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ കസ്റ്റംസിനു പക്ഷേ, ഇതുവരെ മൊഴിക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തു കേസിലെയും ഡോളർ കടത്തു കേസിലെയും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസുകളിൽ, കേസുകൾക്ക് ഉപോത്ബലകമായ തെളിവെന്ന നിലയിൽ ‘ബിരിയാണിച്ചെമ്പ് മൊഴി’ എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ, കോടതിയിൽ നൽകിയ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹർജിയിലും ഈ മൊഴി തെളിവെന്ന നിലയിൽ കസ്റ്റംസ് എടുത്തു ചേർത്തിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യുഎഇ സന്ദർശനത്തിന്റെ മറവിൽ, വിദേശ കറൻസി കടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും മൊഴിക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള തെളിവു കണ്ടെത്താൻ കസ്റ്റംസിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിനു മുൻപ് എന്നാണ് സ്വപ്ന ‘ബിരിയാണിച്ചെമ്പുമൊഴി’യുമായി രംഗത്തു വന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്മേൽ നടപടിക്കു സാധിക്കാത്തത്? ഇനിയതിനു സാധിക്കുമോ? കറൻസി കടത്ത് കേസിൽ സ്വപ്നയുടെയും സരിത്തിന്റെയും മൊഴികളിൽ വൈരുധ്യങ്ങളുണ്ടോ?

∙ ബിരിയാണിച്ചെമ്പ് സ്വപ്ന നേരത്തേ തുറന്നത്!

തിരുവനന്തപുരം നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഒരു ഘട്ടം പിന്നിട്ട ശേഷമാണ്, സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയും ഭരണ നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും ശിവശങ്കറിനെതിരെയും സ്വപ്ന മൊഴി നൽകിത്തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ ബിരിയാണിക്കഥ അന്നു തന്നെ സ്വപ്ന കസ്റ്റംസിനോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ, ബിരിയാണിച്ചെമ്പ് മൊഴിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ തെളിവ് കസ്റ്റംസിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം വഴി മുട്ടുകയും ചെയ്തു.

സ്വപ്‌ന സുരേഷ് (ചിത്രം: ജോസ്‌കുട്ടി പനയ്ക്കൽ)

∙ എന്താണു പാത്രത്തിൽ?

അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഭാരമുള്ള ബിരിയാണിപ്പാത്രങ്ങൾ പലതവണ യുഎഇ കോൺസൽ ജനറലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിലെത്തിച്ചുവെന്നാണു സ്വപ്ന പറയുന്നത്. പാത്രങ്ങൾക്കകത്തുണ്ടായിരുന്ന സാധനം കണ്ടതായി കസ്റ്റംസിനോടു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബിരിയാണിപ്പാത്രങ്ങൾ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്കെത്തിച്ചെന്ന രീതിയിൽ മറ്റു ചിലരുടെ മൊഴികൾ ലഭിച്ചതായി കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നു. പക്ഷേ, പാത്രത്തിനകത്ത് എന്താണെന്നു സ്വപ്നയടക്കം ആരും കൃത്യമായി പറയുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടു കാര്യമില്ലെന്ന നിലപാടിലാണു കസ്റ്റംസ്.

∙ എവിടെ തെളിവ്?

വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു നടന്നതായി പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ, ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ തെളിവു കണ്ടെത്തുമെന്നും കസ്റ്റംസ് ചോദിക്കുന്നു. സ്വർണമാണു ബിരിയാണിപ്പാത്രങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നു വെളിപ്പെടുത്തലുകളിലൊന്നും സ്വപ്ന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ‘എന്തൊക്കെയോ മെറ്റാലിക് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട്..’ എന്നു മാത്രമാണു കഴിഞ്ഞദിവസവും സ്വപ്ന പറഞ്ഞത്. ലോഹവസ്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു പോലും കൃത്യമായി പറയുന്നില്ലെന്നു സാരം. ലോഹവസ്തുക്കളാണെന്നു കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതു സ്വപ്ന കണ്ടിരിക്കുമെന്നു വ്യക്തം. അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും സ്വപ്നയ്ക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും രഹസ്യമൊഴിയിലുണ്ടെന്നും സ്വപ്ന പറയുന്നു. പക്ഷേ, ബിരിയാണിച്ചെമ്പുകൾ എത്തിച്ച കാര്യം മാത്രമാണു സ്വപ്ന തങ്ങളോടു പറഞ്ഞതെന്നു കസ്റ്റംസ് പറയുന്നു.

മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷ്. ചിത്രം: ജോസ്‌കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

∙ മാറ്റിവച്ച ബിരിയാണിക്കഥ!

ബിരിയാണിപ്പാത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, സ്വർണമാണെങ്കിൽ ആർക്കു വേണ്ടി, ആരാണ് ഇടനിലക്കാർ, അയച്ചത് ആര് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾ സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതെല്ലാം കസ്റ്റംസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുകയും െചയ്തതാണ്. പക്ഷേ, ബിരിയാണിപ്പാത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മൊഴിയും സ്വർണക്കടത്ത്, കറൻസി കടത്ത് കേസുകളിലെ പ്രതികളിൽ നിന്നോ സാക്ഷികളിൽ നിന്നോ കസ്റ്റംസിനു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടെ, ബിരിയാണിച്ചെമ്പു കഥ കസ്റ്റംസ് മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കേസിൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താതെ ഒഴിവാക്കിയതിനു പ്രധാന കാരണങ്ങളും ഇതാണ്. വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയോ അറിവോ ഇല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ചില മന്ത്രിമാരും കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും യുഎഇ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതു കനത്ത പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനമാണെന്ന പരാമർശം മാത്രമായിരുന്നു സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിലുണ്ടായിരുന്നത്.

∙ ആ ബാഗിലെന്തായിരുന്നു?

2016ൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യുഎഇ സന്ദർശനത്തിന്റെ മറവിൽ, യുഎഇയിലേക്കു വിദേശകറൻസി കടത്തിയെന്നാണു സ്വപ്ന ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ മറ്റൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഈ ആരോപണവും നേരത്തേ തന്നെ സ്വപ്നയും സരിത്തും കസ്റ്റംസിനു മുൻപാകെ ഉന്നയിച്ചതാണ്. യുഎഇ കോൺസുലേറ്റ് മുൻ ഫിനാൻസ് വിഭാഗം തലവൻ ഖാലിദ് അലി ഷൗക്രി, തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി മസ്കത്തിലേക്ക് 2019 ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് 1.90 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ (അന്നത്തെ നിരക്കനുസരിച്ച് 1.30 കോടിയോളം രൂപ) കടത്തിയെന്ന കേസിൽ, ഈ ആരോപണവും കസ്റ്റംസ് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ വഴി യുഎഇയിലേക്കു വിദേശ കറൻസി കടത്തു നടന്നതായും ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മുൻ സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്കു ബന്ധമുണ്ടെന്നുമാണു സ്വപ്നയും പി.എസ്. സരിത്തും ഡോളർ കടത്തു കേസിൽ മൊഴി നൽകിയത്. പക്ഷേ, മൊഴികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക്, ഈ ആരോപണത്തിനു ബലം നൽകുന്ന ഒരു തെളിവും കസ്റ്റംസിനു ലഭിച്ചില്ല.

സ്വപ്ന സുരേഷ്, പിണറായി വിജയൻ, പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സ്പീക്കറുടെയും പ്രേരണയാലാണു യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ ഡോളർ കടത്തിയതെന്നു സ്വപ്ന സുരേഷ് വ്യക്തതയോടെ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് 2021 മാർച്ചിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ വിശദീകരണ പത്രികയിൽ കസ്റ്റംസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ കറൻസി കടത്തു കേസിൽ കസ്റ്റംസ് നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ 2 പേരുടെയും മൊഴികൾക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള തെളിവൊന്നും ഹാജരാക്കിയിരുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മുൻ സ്പീക്കർക്കും എതിരെ ഉയർന്ന കറൻസി കടത്ത് ആരോപണത്തെപ്പറ്റി പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണനു പുറമെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിഎം. ശിവശങ്കർ, സ്പീക്കറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കെ. അയ്യപ്പൻ, ജോയിന്റ് ചീഫ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസർ ഷൈൻ എ. ഹഖ്, അസി. പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസർ എം.എസ്. ഹരികൃഷ്ണൻ, പ്രവാസി മലയാളികളായ ലഫീർ, കിരൺ തുടങ്ങിയവരെ കസ്റ്റംസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

∙ മൊഴികളിൽ വൈരുധ്യങ്ങൾ, അവ്യക്തതകൾ

2017 തുടക്കത്തിൽ, തിരുവനന്തപുരത്തെ യുഎഇ കോൺസുലേറ്റ് കോൺസൽ ജനറൽ ജമാൽ ഹുസൈൻ അൽസാബി, തന്റെ സെക്രട്ടറി സ്വപ്ന സുരേഷിനോട്, എം. ശിവശങ്കറിനെ വിളിക്കാൻ നിർദേശിക്കുന്നതോടെയാണു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം.

∙ 2017ന്റെ തുടക്കത്തിൽ, യുഎഇ സന്ദർശനത്തിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് എത്തിച്ചു നൽകിയ പായ്ക്കറ്റിൽ വിദേശ കറൻസിയാണെന്നു യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിൽ നടത്തിയ എക്സ്റേ പരിശോധനയിൽ കണ്ടതായാണു ഡോളർ കടത്തു കേസിൽ പി.എസ്. സരിത്ത് നൽകിയ മൊഴി. എന്നാൽ, സന്ദർശനം 2016ൽ ആണെന്നാണു സ്വപ്ന കഴിഞ്ഞദിവസം പറഞ്ഞത്.

പി.എസ്.സരിത്ത്, സ്വപ്ന സുരേഷ്

∙ പായ്ക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നതു പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്ത മെമെന്റോകളാണെന്ന് എം. ശിവശങ്കർ. പായ്ക്കറ്റിൽ മെമെന്റോകളായിരുന്നുവെന്നു കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്ത മറ്റു ചിലരും മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

∙സ്വപ്നയുടെ മൊഴി: ‘കോൺസൽ ജനറലിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഞാൻ എം. ശിവശങ്കറിനെ വിളിച്ചു. യുഎഇ സന്ദർശിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് എന്തെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോയെന്ന് ആരായുകയും ചെയ്തു. സാധ്യമെങ്കിൽ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നും എംബസി വഴിയും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ശിവശങ്കറിന്റെ മറുപടി. അടുത്ത ദിവസം എന്നെ ശിവശങ്കർ വിളിച്ച്, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പായ്ക്കറ്റ് യുഎഇയിൽ എത്തിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കൈമാറാനുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു. യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അഹമ്മദ് അൽ ദൗഖിയുടെ കൈയിൽ പായ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തുവിടാമെന്നു കോൺസൽ ജനറൽ പറഞ്ഞു. പായ്ക്കറ്റ് അഹമ്മദ് അൽ ദൗഖിയെ ഏൽപിച്ചതു സരിത്താണ്. ഈ പായ്ക്കറ്റ് യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ എക്സ്റേ യന്ത്രത്തിൽ പരിശോധിച്ചതായും അതിൽ കറൻസി നോട്ടുകളുണ്ടെന്നു കണ്ടതായും പിന്നീട് സരിത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പായ്ക്കറ്റ് ഏൽപിച്ചതിന് 1000 ഡോളർ കോൺസൽ ജനറൽ സമ്മാനമായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സരിത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പായ്ക്കറ്റിൽ വിദേശ കറൻസിയുണ്ടെന്നു ശിവശങ്കറിന് അറിയാമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം’.

∙ പി.എസ്. സരിത്ത് നൽകിയ മൊഴി: മുഖ്യമന്ത്രി മറന്നുപോയ ഒരു പായ്ക്കറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നു ശേഖരിക്കാൻ സ്വപ്ന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തി, പൊതുഭരണ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഹരികൃഷ്ണന്റെ പക്കൽ നിന്നാണു പായ്ക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റിയത്. കൗതുകം കൊണ്ടാണ് എക്സ്റേയിൽ പരിശോധിച്ചത്. ഒരു കെട്ടു കറൻസി നോട്ടുകളും മറ്റു ചില സാധനങ്ങളുമാണ് അതിനകത്തു കണ്ടത്. പായ്ക്കറ്റ്, അഹമ്മദ് അൽ ദൗഖിക്കു കൈമാറുകയും ചെയ്തു.

എം.ശിവശങ്കർ, സ്വപ്ന സുരേഷ്, പി.എസ്.സരിത്ത്

∙ മെമെന്റോകൾക്കു പകരം ബാഗിൽ കറൻസി കടത്തിയതായാണ് സരിത്തും സ്വപ്നയും ആരോപിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഇരുവരും അതു നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടില്ല. സരിത്ത് പറഞ്ഞുള്ള വിവരമെന്നാണ് സ്വപ്നയുടെ മൊഴി. ഒരു കെട്ട് നോട്ടുകളും മറ്റു ചില സാധനങ്ങളും എക്സ്റേയിൽ കണ്ടുവെന്നാണു സരിത്തിന്റെ വാദം. എക്സ്റേയിൽ, കറൻസി നോട്ടുകെട്ട് കണ്ടെത്തുകയും തിരിച്ചറിയുകയും പ്രയാസമാണ്. പുസ്തകമോ, ഒരു കെട്ടു വെറും കടലാസോ ആണെങ്കിൽ പോലും സമാനമായ രൂപമാണ് എക്സ്റേയിൽ കാണുക. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കെട്ട് കറൻസിയാണെന്നു സരിത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞതെങ്ങനെ? സരിത്ത് ബാഗ് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു കെട്ട് കറൻസിയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം തുകയുണ്ടാകും? അത്രയും ചെറിയ തുക ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തേണ്ടതുണ്ടോ?

∙ വ്യാപകവും വിശ്വസനീയവും എത്ര കോടികളുടെയും ഇടപാടു നടത്താൻ ശക്തരുമായ ഹവാല ശൃംഖല കേരളത്തിലുണ്ടെന്നിരിക്കെ, വിദേശ കറൻസി വിദേശത്തെത്തിക്കാൻ, നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളോ നയതന്ത്ര കാര്യാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ വഴി കള്ളക്കടത്ത് നടത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ?

സംഭവം നടന്ന വർഷം സംബന്ധിച്ച മൊഴികളിലെ വൈരുധ്യങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചാലും മറ്റു ചില കണ്ണികൾ പരസ്പരം ഇണങ്ങുന്നതേയില്ല.

∙ മെമെന്റോ ബാഗിലെ കറൻസി കടത്തിനെ പറ്റി എം. ശിവശങ്കറിന്റെ മൊഴിയിൽ നിന്ന്:

‘മുഖ്യമന്ത്രിക്കു വേണ്ടി യുഎഇയിലേക്ക് യുഎഇ കോൺസുലേറ്റ് പ്രതിനിധിയുടെ കൈയിൽ കൊടുത്തയച്ച പായ്ക്കറ്റുകളിൽ, കേരളത്തിലെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുപയോഗിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത മെമെന്റോകളായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയും സംഘവും യാത്രതിരിക്കും മുൻപ് ഒരു മെമെന്റോ മാത്രമാണു പൂർത്തിയായിരുന്നത്. മനോഹരമായ മെമെന്റോ ആയിരുന്നു അത്. ബാക്കിയുള്ള മൂന്നോ നാലോ മെമെന്റോകൾ എങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്നു യുഎഇയിലെത്തിക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണു കോൺസൽ ജനറലിന്റെ സഹായവാഗ്ദാനം ഓർമ വന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൈയിൽ അടിയന്തരമായി എത്തേണ്ട, മെമെന്റോകൾ കുറിയർ വഴി അയക്കുന്നതും ഏതെങ്കിലും യാത്രക്കാരന്റെയോ കൈയിൽ കൊടുത്തുവിടുന്നതും ശരിയല്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൈയിൽ കൊടുത്തയയ്ക്കാമെന്നു വച്ചാൽ, നടപടിക്രമങ്ങൾ നീളും. ‌കോൺസുലേറ്റ് വഴിയാകുമ്പോൾ ഈ തലവേദനകളൊന്നുമില്ല. തീരുമാനം ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം ചേർന്നെടുത്തതാണ്. കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് ആരാണു മെമെന്റോ യുഎഇയിലെത്തിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ മെമെന്റോകൾ കേരള സംഘത്തിന്റെ കൈയിലെത്തി.’

പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ

∙ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെതിരായ മൊഴിയിലും വൈരുധ്യം

ഡോളർ കടത്തു കേസിൽ മുൻ സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെതിരെ സ്വപ്ന നൽകിയ മൊഴി: ‘2020ൽ, കോൺസൽ ജനറലിന് ഒരു പായ്ക്കറ്റ് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണു തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപത്തെ ‘മാരുതം’ അപാർട്മെന്റിലേക്കു പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. ഭർത്താവ് ജയശങ്കറും സരിത്തും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നോടു തനിച്ചു മുകളിലേക്കു ചെല്ലാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോൺസൽ ജനറലിനു കൈമാറാനുള്ള പായ്ക്കറ്റിൽ കറൻസിയാണെന്നും സൂക്ഷിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും പുറത്താരുമറിയരുതെന്നും ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ നിർദേശിച്ചു. പിന്നീട്, സരിത്തിനെയും ജയശങ്കറിനെയും മുകളിലേക്കു വിളിക്കുകയും പായ്ക്കറ്റ് അടങ്ങിയ ബാഗ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എന്നെ ഏൽപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ബാഗ് സരിത്തിനു കൈമാറി. തുടർന്ന്, ഞങ്ങൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തി. അവിടെ നിന്നു ചായ കുടിച്ച ശേഷം എന്നെയും ജയശങ്കറിനെയും വീട്ടിലിറക്കിയതിനു ശേഷം സരിത്ത് കോൺസൽ ജനറലിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാണു ബാഗ് കൈമാറിയത്. പായ്ക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം ബാഗ് കോൺസൽ ജനറൽ തിരിച്ചു നൽകിയതായി സരിത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയും പണം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഇരുവരും പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു’.

∙ സരിത്തിന്റെ മൊഴിയിൽ നിന്ന്: ‘ഫ്ലാറ്റിൽ വച്ചു പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ബാഗ് കൈമാറുമ്പോൾ സ്വപ്ന, ജയശങ്കർ എന്നിവർ എനിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പായ്ക്കറ്റ് കോൺസൽ ജനറലിനു നൽകിയ േശഷം, സമ്മാനമെന്ന നിലയിൽ ബാഗ് കൈയിൽ തന്നെ വയ്ക്കണമെന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പായ്ക്കറ്റ്, ബാഗിൽ നിന്നെടുത്തു കോൺസൽ ജനറലിനു കൈമാറുകയായിരുന്നു. പായ്ക്കറ്റ് പിടിച്ചപ്പോൾ, അതിൽ കറൻസിയാണെന്നാണു തോന്നിയത്.’

∙ വൈരുധ്യങ്ങൾ:

ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ബാഗ് തനിക്കു കൈമാറിയെന്നാണു സ്വപ്നയുടെ മൊഴി. അതേസമയം, ബാഗ് തന്നെയാണ് ഏൽപിച്ചതെന്നു സരിത്തും പറയുന്നു. ബാഗിൽ നിന്നു പായ്ക്കറ്റ് കോൺസൽ ജനറലിനു കൈമാറിയ ശേഷം ബാഗ് തിരിച്ചെടുത്തുവെന്നും ആസമയത്തു പായ്ക്കറ്റ് പിടിച്ചപ്പോഴാണു കറൻസിയാണെന്നു തോന്നിയതെന്നുമാണു സരിത്തിന്റെ മൊഴി. എന്നാൽ, കോൺസൽ ജനറൽ ബാഗിൽ നിന്നു പായ്ക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം ബാഗ് സരിത്തിനു തിരികെ നൽകിയെന്നു സരിത്ത് പറ‍ഞ്ഞതായാണു സ്വപ്നയുടെ മൊഴി.

മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷ്.

∙ ഇനിയെന്ത്?

സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്കു ശേഷവും സ്വർണക്കടത്ത്, ഡോളർ കടത്ത് കേസുകളിൽ കൂടുതൽ കണ്ടെത്തലുകൾക്കു സാധ്യതയില്ലെന്ന നിഗമനത്തിലാണു കസ്റ്റംസ്. ഇല്ലെങ്കിൽ, സ്വപ്നയുടെ പുതിയ രഹസ്യ മൊഴിയിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ വേണം. ഇഡിയുടെ കേസിലാണു സ്വപ്ന കഴി‍ഞ്ഞദിവസങ്ങളിൽ രഹസ്യമൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകം കസ്റ്റംസിനു നൽകിയ മൊഴികൾക്കും സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കസ്റ്റംസ് കേസിൽ സ്വപ്നയും സരിത്തും നൽകിയ രഹസ്യമൊഴിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് പുതിയ രഹസ്യമൊഴിയിൽ തെളിവുണ്ടോയെന്നതു മാത്രമാണ് ഇനിയറിയാനുള്ളത്. പക്ഷേ, സ്വപ്നയുടെ പുതിയ രഹസ്യമൊഴിയുടെ പകർപ്പ് കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, ഇഡി എതിർക്കാനാണു സാധ്യത. കാരണം, സ്വപ്നയുടെയും സരിത്തിന്റെയും ആദ്യ രഹസ്യമൊഴിയുടെ പകർപ്പ് ഇഡിക്കു കൈമാറുന്നതിനെ കസ്റ്റംസ് എതിർത്തിരുന്നു. സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഐഎ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ, പ്രതി സന്ദീപിന്റെ രഹസ്യമൊഴിയുടെ പകർപ്പ് കസ്റ്റംസിനു നൽകുന്നതിനെ എൻഐഎയും എതിർത്തിരുന്നു.

English Summary: Kerala Gold and Currency Smuggling Case: Is there Nothing new in Swapna Suresh's Revelations?