പൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് മേൽക്കൂരയിൽ കുട്ടിയെ ബന്ധിച്ച് അമ്മയുടെ ശിക്ഷ; ക്രൂരം

ന്യൂഡൽഹി∙ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ പൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കൈകാൽ ബന്ധിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ. പെണ്‍കുട്ടി സ്വയം രക്ഷപ്പെടാന്‍ പാടുപെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ചൂട് കാരണം കുട്ടിയുടെ ചർമത്തിന് പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്.

കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത് മറ്റൊരു വസ്തുത. ഇത് കുട്ടിയുടെ അമ്മ തന്നെ നൽകിയ ശിക്ഷയാണത്രെ. വിഡിയോ ഖജൂരി ഖാസ് പ്രദേശത്തുനിന്നുള്ളതാണെന്ന് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു. പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, സ്കൂൾ ഗൃഹപാഠം പൂർത്തിയാക്കാത്തതിന് മകളെ കുറച്ചു നേരം ശിക്ഷിച്ചതാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു.

ഉത്തരവാദികളായവർക്ക് മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നാണ് വിഡിയോ വൈറലായപ്പോഴത്തെ പ്രതികരണം. അമ്മയാണ് പിന്നിലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയിൽ ഞെ‍ട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും സ്ത്രീക്കു തക്കതായ താക്കീത് പൊലീസ് നൽകണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം. വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Delhi woman ties daughter on roof in scorching heat for not doing homework