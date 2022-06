105 മണിക്കൂറിൽ 75 കി.മീ. റോഡ് പണിതു: ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് ലോക റെക്കോർഡ്

ന്യൂഡൽഹി∙ 75 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള റോഡ് റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് ദേശീയ പാത അതോറിറ്റി (എൻഎച്ച്എഐ). സാധാരണഗതിയിൽ ആറു മാസമെടുത്ത് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന പണിയാണ് വെറും 5 ദിവസങ്ങൾകൊണ്ട് എൻഎച്ച്എഐയുടെ ജീവനക്കാർ പണിതീർത്ത് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ച്, എൻഎച്ച്എഐയെ അഭിനന്ദിച്ച് ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ട്വിറ്ററിലൂടെ രംഗത്തെത്തി.

105 മണിക്കൂറും 33 മിനിറ്റുമെടുത്താണ് എൻഎച്ച്എഐ റോഡ് പണിതത്. ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ അമരാവതിക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അകോലയ്ക്കുമിടയിലെ എൻഎച്ച് 53ന്റെ സിംഗിൾ ലെയ്ൻ ആണ് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയും കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനിയും റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ നിർമിച്ചത്. രാജ്പഥ് ഇൻഫ്രാകോൺ എന്ന കമ്പനിക്കാണ് റോഡ് നിർമാണ കരാർ നൽകിയിര‌ുന്നത്.

പണിതുടങ്ങിയത് ജൂൺ മൂന്ന്, രാവിലെ 7.27ന്

ജൂണ്‍ മൂന്നിന് രാവിലെ 7.27നാണ് അമ‌രാവതി – അകോല റോഡിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചത്. ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണിത്. എൻജിനീയർമാരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സർവേയർമാരുമായി 800 (എൻഎച്ചഎഐ) ജീവനക്കാരും 720 തൊഴിലാളികളും മൂന്നു ഷിഫ്റ്റിൽ പണിയെടുത്താണ് റെക്കോർഡ് വേഗത്തില്‍ ഈ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയത്. ജൂൺ ഏഴിന് വൈകുന്നേരം 5ന് റോഡ് പൂർണമായും നിർമിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

നേരത്തേ ഖത്തറിലെ ദോഹയിൽ 25.275 കി.മീ. നീളമുള്ള റോഡ് പണിത റെക്കോർഡ് തകർക്കാനാണ് എൻഎച്ച്എഐ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഖത്തർ സർക്കാർ ഏജൻസിയായ അഷ്ഘൻ ആണ് 10 ദിവസം കൊണ്ട് ആ റോഡ് പണിതത്. 2019 ഫെബ്രുവരി 27ന് റെക്കോർഡ് ഖത്തറിന്റെ പേരിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. ദോഹയിലെ റോഡിന് 4.5 മീറ്ററാണ് വീതി. എന്നാൽ അമരാവതി – അകോല റോഡ് 9 മീറ്റർ വീതിയിലാണ് പണിതത്. ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽനിന്നുള്ള 22 വിദഗ്ധരും റോഡ് പണി നിരീക്ഷിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. 34,000 ടൺ ബിറ്റുമിൻ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു. നാലു മിക്സിങ് പ്ലാന്റുകൾ പൂർണസമയം പ്രവർത്തിച്ചു.

നേരത്തേ, സാംഗ്ലി – സത്താര നഗരങ്ങൾക്കിടയിലെ റോഡ് 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പണിത് രാജ്പഥ് ഇൻഫ്രാകോൺ ലോക റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ റോഡ് നിര്‍മിച്ച് മൂന്ന് ലോക റെക്കോർഡാണ് മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യ നേടിയതെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിതിൻ ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അന്ന് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 2.5 കി.മീ. നീളമുള്ള 4 ലെയ്ൻ റോഡ് നിർമിച്ചിരുന്നു. സോലാപുർ – ബിജാപുർ റോഡിലെ 25 കി.മീ വരുന്ന ഒരു ലെയ്ൻ റോഡും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അന്നു പണിതിരുന്നു. ‌

ഭക്ഷണമായി ദിവസവും 11,000 റൊട്ടിയും 280 കിലോ പച്ചക്കറിയും

റോഡ് നിർമാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് 1000 ടിഫിൻ ബോക്സുകളാണ് നൽകിയതെന്ന് ദേശീയമാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദിവസവും 11,000 റൊട്ടിയും 280 കിലോ പച്ചക്കറിയും 220 ലീറ്റർ പരിപ്പുമാണ് ആവശ്യമായി വന്നത്.

English Summary: NHAI Creates World Record By Constructing 75 Km Single Lane Continuous Bituminous Concrete Road On Section Of NH-53