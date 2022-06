തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് ആരോപണത്തിനു പിന്നില്‍ ഗൂ‍ഢാലോചനയെന്ന പരാതിയില്‍ കേസെടുത്തു. സ്വപ്ന സുരേഷിനും പി.സി.ജോര്‍ജിനുമെതിരെയാണ് കേസ്. കെ.ടി. ജലീലിന്റെ പരാതിയില്‍ കലാപത്തിന് ശ്രമമെന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്.

ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷപാര്‍ട്ടികള്‍ നടത്തിയ സമരം കലാപത്തിനു ശ്രമമെന്നായിരുന്നു പരാതി. അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേകസംഘത്തെ നിയോഗിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡിജിപിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണു പരാതിയുമായി ജലീലെത്തിയത്. എന്നാല്‍ വകുപ്പ് ചുമത്തുന്നതില്‍ ആശയക്കുഴപ്പമുള്ളതിനാലായിരുന്നു ഇതുവരെ കേസെടുക്കാതിരുന്നത്.

English Summary : Police to took case against Swapna Suresh in KT Jaleel's complaint