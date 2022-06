‘മിസിസ് കമലയും വീണയും ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നു; നഷ്ടം എനിക്കു മാത്രം’

പാലക്കാട്∙ നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ രഹസ്യമൊഴി നൽകിയതിൽ രാഷ്ട്രീയ അജൻഡയില്ലെന്ന് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ്. തന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് രഹസ്യമൊഴി നൽകിയത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ താൻ മാത്രമാണ് പ്രശ്നം നേരിടുന്നത്. മിസിസ് കമലയും മിസിസ് വീണയും ഇപ്പോൾ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്കു മാത്രമാണ്. തെളിവുള്ളതിനാലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയതെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞു.

‘സോളാർ കേസ് പ്രതി സരിതയുൾപ്പെടെ ആരും തന്റെ രഹസ്യമൊഴി സ്വകാര്യലാഭത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഈ വിഷയത്തിൽ സരിത രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിക്കരുത്. സരിതയെ അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു ജയിലിൽ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഞാൻ അവരോട് ഒരു ‘ഹലോ’ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല. പൂഞ്ഞാർ മുൻ എംഎൽഎ പി.സി.ജോർജിനെ വ്യക്തിപരമായി അറിയില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നത് സത്യമാണ്. താൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കൊടുത്തെങ്കിൽ പി.സി.ജോർജ് പുറത്തുവിടട്ടെ.

എനിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജൻഡയും ഇല്ല. എന്നെയൊന്ന് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ. കേസിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടക്കണമെന്നേയുള്ളൂ. 16 മാസം ജയിലിൽ കിടന്നു. എന്റെ മക്കൾ അനുഭവിച്ചു. വീടും അന്നവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. എനിക്ക് എന്റെ മക്കളെ വളർത്തണം. ജയിലിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഡിഐജി പറഞ്ഞതു പ്രകാരം എഴുതിക്കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഒരുപാട് പീഡനം അനുഭവിച്ചു. കേസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തീര്‍ന്നിട്ടില്ല. ഇനിയും പറയാനുണ്ട്’– സ്വപ്‌ന പറഞ്ഞു. ജോലി ചെയ്യുന്ന പാലക്കാട് എച്ച്ആർഡിഎസിൽ ജോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു സ്വപ്ന.

English Summary: Swapna Suresh on her new reveals about Gold Smuggling Case