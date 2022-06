‘ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിനു ബലക്ഷയമില്ല’: റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിനു കൈമാറി

തിരുവനന്തപുരം∙ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിനു ബലക്ഷയമില്ലെന്ന വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിനു കൈമാറി വിജിലൻസ്. കെട്ടിടം ബലമുള്ളതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ തുടർനിർമാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ്. സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയാക്കണോ സ്വകാര്യ ഏജസികളുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കണോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് തീരുമാനം വരേണ്ടത്. സ്വർണക്കടത്തു കേസ് വിവാദമായതോടെയാണ് ലൈഫ് പദ്ധതി വിവാദത്തിലായതും കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമാണം നിലച്ചതും.

യുഎഇ കോണ്‍സുലേറ്റ് വഴി റെഡ് ക്രസന്റ് അനുവദിച്ച 18.50 കോടിരൂപയിൽ 14.50 കോടിരൂപ ചെലവാക്കിയാണ് 140 ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമിക്കാൻ പദ്ധതി തയാറാക്കിയത്. ശേഷിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യകേന്ദ്രം നിര്‍മിക്കുമെന്നായിരുന്നു കരാർ. 2019 ജൂലൈ 11നാണ് കരാർ ഒപ്പുവച്ചത്. പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ 4.48 കോടിരൂപ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്നയടക്കമുള്ളവർക്കു കൈക്കൂലി നൽകിയെന്നു കരാറുകാരനായ യൂണിടാക് എംഡി സന്തോഷ് ഈപ്പൻ സമ്മതിച്ചതോടെ സർക്കാർ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനു നിർദേശം നൽകി.

2020 സെപ്റ്റംബറിൽ വിജിലൻസിന്റെ തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിലെ സ്പെഷല്‍ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് കേസെടുത്തു. ലൈഫ് മിഷനും റെഡ് ക്രസന്റു‌മായുള്ള കരാർ, യൂണിടാക് കമ്പനി എങ്ങനെ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി, കമ്മിഷനായി എത്രരൂപ നൽകി, കരാറിൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതികളുടെ പങ്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനായിരുന്നു നിർദേശം. കെട്ടിടത്തിന്റെ ബലം പരിശോധിക്കാനായി വിദഗ്ധ സമിതിയെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി. തൂണുകളുടെ ബലംപരിശോധിക്കുന്ന ഹാമർ ടെസ്റ്റ്, കോൺക്രീറ്റ് മുറിച്ചെടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്ന കോർ ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ നടത്തിയശേഷമാണ് വിദഗ്ധ സംഘം ബലക്ഷയമില്ലെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയത്.

English Summary: Wadakkanchery Life Mission Project: Report of Expert Committee Handed over to Government by Vigilance