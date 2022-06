മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടാൻ കൈക്കൂലിക്ക് ഭിക്ഷ; നിതീഷ് സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം

പട്ന∙ ബിഹാറിൽ മകന്റെ മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിൽനിന്നു വിട്ടുകിട്ടാൻ അര ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി നൽകാനായി മാതാപിതാക്കൾ ഭിക്ഷയെടുത്ത സംഭവത്തിൽ നിതീഷ് കുമാർ സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി പ്രതിപക്ഷം. മാതാപിതാക്കൾ ഭിക്ഷയെടുക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.

നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ‘സുശാസന’ത്തിനു തെളിവാണു സംഭവമെന്നു ജൻ സുരാജ് നേതാവ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ പരിഹസിച്ചു. കുറ്റക്കാരായ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്ക് എതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഉത്തരവാദികളായ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നു സമസ്തിപുർ സദർ ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

സമസ്തിപുർ നിവാസിയായ മഹേഷ് ഠാക്കൂറും ഭാര്യയുമാണ് മോർച്ചറി ജീവനക്കാരനു കൈക്കൂലി നൽകാനായി ഭിക്ഷ യാചിച്ചത്. മഹേഷ് ഠാക്കൂറിന്റെ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള മകൻ സഞ്ജീവിനെ (25) മേയ് 25 മുതൽ കാണാനില്ലായിരുന്നു. സഞ്ജീവിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ മൃതദേഹം സമസ്തിപുർ സദർ ആശുപത്രിയിലുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മഹേഷ് ഠാക്കൂർ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. മൃതദേഹം മകന്റെയാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടുകിട്ടാനായി മോർച്ചറി ജീവനക്കാരൻ അര ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പട്ടുവെന്നാണ് പരാതി.



English Summary: Prashant Kishor targets Nitish over video of Bihar couple begging for son’s body