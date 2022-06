മകന്റെ മൃതദേഹം കിട്ടാൻ 50,000 രൂപ കൈക്കൂലി; ഭിക്ഷ യാചിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ

പട്ന∙ മകന്റെ മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകാൻ സർക്കാർ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി മാതാപിതാക്കൾ. ബിഹാറിലെ സമസ്തിപൂരിലാണ് സംഭവം. പണം കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാത്ത മാതാപിതാക്കൾ തെരുവിൽ ഭിക്ഷയ്ക്കിറങ്ങിയതോടെയാണ് ക്രൂരത പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. നഗരത്തിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും നടന്ന് ഭിക്ഷ തേടുന്ന ഇരുവരുടെയും വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു.

കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മകനെ കാണാതായിരുന്നു. കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസം സമസ്തിപൂരിലെ സദർ ആശുപത്രിയിൽനിന്നും വിളിച്ച് മകന്റെ മൃതദേഹം അവിടെയുണ്ടെന്നും വിട്ടുനൽകണമെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയുമായി എത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് യുവാവിന്റെ പിതാവ് മഹേഷ് താക്കൂർ പറയുന്നു. പരമദരിദ്രരാണെന്നും എവിടെനിന്ന് ഇത്രയും പണം ഉണ്ടാക്കാനാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു.

ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിലധികവും കരാർ ജീവനക്കാരാണ്. ശമ്പളം യഥാസമയം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ രോഗികളെ പിഴിയുന്ന പതിവ് ഈ ആശുപത്രിയിലുണ്ടെന്ന് ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷിച്ച ്നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കുറ്റക്കാരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും മനുഷ്യസമൂഹത്തിന് അപമാനമാണിതെന്നും ആശുപത്രിയിലെ സിവിൽ സർജൻ ഡോക്ടർ ഡി.കെ.ചൗധരി പറഞ്ഞു.

English Summary : Bihar Couple Begs For Money To Pay ₹ 50,000 "Bribe" To Hospital For Son's Body