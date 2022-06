ജാമ്യം കിട്ടി; കോടതിവളപ്പില്‍ കേക്ക് മുറിച്ച് ഗുണ്ടാസംഘത്തിന്റെ ആഘോഷം – വിഡിയോ

ആലപ്പുഴ ∙ ലഹരിക്കേസിൽ ജാമ്യം കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷം കോടതിവളപ്പിൽ കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിച്ച് ഗുണ്ടാസംഘം. മരട് അനീഷും കൂട്ടാളികളുമാണ് ആലപ്പുഴ കോടതി വളപ്പിൽ ആഘോഷം നടത്തിയത്. ഹൗസ്ബോട്ടിൽ ലഹിരമരുന്നുമായി പിടിയിലായ ഇവർക്ക് ബുധനാഴ്ചയാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്.



English Summary: Goons Celebrated in the court premises after getting bail