രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ആശങ്ക പരത്തി കോവിഡ്; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 7,240 പുതിയ കേസുകള്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകള്‍ വീണ്ടും കുത്തനെ ഉയരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 7,240 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും 40 ശതമാനത്തോളം വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കേസുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നത്.

മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത്. രാജ്യത്താകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 32,498 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ രോഗം ബാധിച്ച് എട്ടു പേര്‍ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 5,24,723 ആയി. ബുധനാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 2,701 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതില്‍ 42 ശതമാനവും മുംബൈയിലാണ്. കേരളത്തില്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2,193 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അഞ്ചു മരണങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

