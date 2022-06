കനത്ത മഴ, പ്രളയം; മേഘാലയയിൽ പാലം ഒലിച്ചു പോയി – വിഡിയോ

ഷില്ലോങ് ∙ കനത്ത മഴയിൽ മേഘാലയയിലെ സൗത്ത് ഗാരോ ഹിൽസിലെ ബുഗി നദിക്ക‍ു കുറുകെയുള്ള പാലം ഒലിച്ചുപോയി. ഗാരോ ഹിൽസിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ നദിയാണ് ബുഗി. റുഗ ഗ്രാമത്തെ ജെജിക ഗ്രാമവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരേയൊരു പാലവും ഇതായിരുന്നു. പാലം തകർന്നതോടെ ഈ ഗ്രാമങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ്

.ഈ വർഷം രൂക്ഷമായ മഴക്കെടുതികളാണ് മേഘാലയ നേരിടുന്നത്. മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും കാരണം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത നാശനഷടങ്ങളുണ്ടായി. നിരവധി ആളുകൾ മരിക്കുകയും ഒട്ടേറെപ്പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ജൂൺ 10-11 തീയതികളിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിലും അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ അസമിലും മേഘാലയയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴ (204.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ) ഉണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.



English Summary: Watch: Bridge Washed Away After Heavy Rain, Flood In Meghalaya