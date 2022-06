വിഷം പടരുന്നത് തടയണം, മോദി ഇടപെടണം: പ്രവാചകനെതിരായ പരാമർശത്തിൽ നസിറുദ്ദീൻ ഷാ

മുംബൈ ∙ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബിജെപി നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾക്കെതിരെ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനിടെ, പ്രതികരണവുമായി ബോളിവുഡ് താരം നസിറുദ്ദീൻ ഷാ രംഗത്ത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇടപെടണമെന്ന് നസിറുദ്ദീന്‍ ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'ഈ വിഷം പടരുന്നത് തടയണം' എന്ന് നസിറുദ്ദീൻ ഷാ മോദിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

‘‘ഇവരിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഋഷികേശിലെ 'ധരം സൻസദിൽ' പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അത് പറയണം. വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാണെങ്കില്‍ അത് പറയണം.’ – ഒരു വാർത്താ ചാനലിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ നസിറുദ്ദീൻ ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘‘വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന വികാരങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത്തരമൊരു വിദ്വേഷ പ്രസംഗം വീണ്ടും ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടില്ല. സമാധാനത്തെയും ഐക്യത്തെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് വിരോധാഭാസമാണ്. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി പലരേയും നിങ്ങൾ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വംശഹത്യയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.’ – നസിറുദ്ദീൻ ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



