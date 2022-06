ന്യൂഡൽഹി∙ വിദ്വേഷ പ്രചാരണം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ബിജെപി നേതാക്കളായ നൂപുർ ശർമ, നവീൻ കുമാർ ജിൻഡാൽ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത്‌ ഡൽ‌ഹി പൊലീസ്. ഇരുവരെയും ബിജെപി നേതൃത്വം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ക്രമസമാധാനം തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്വേഷ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണു നടപടി. സ്പെഷൽ‌ സെല്ലിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് (ഐഎസ്എസ്ഒ) ആണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

നൂപുറിനും നവീൻ കുമാറിനും പുറമേ പീസ് പാർട്ടി വക്താവ് ശദബ് ചൗഹാൻ, മാധ്യമ പ്രവർത്തക സഭാ നഖ്‍വി, ഹിന്ദു മഹാസഭ നേതാവ് പൂജ ഷകുൻ പാണ്ഡെ, രാജസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള മൗലാന മുഫ്തി നദീം, അബ്ദുര്‍ റഹ്മാൻ, അനിൽ കുമാർ മീണ, ഗുൽസാർ അൻസാരി എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. നൂപുർ ശർമയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസാണിത്.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതിന് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിലും അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കെ.പി.എസ്. മൽഹോത്ര പ്രതികരിച്ചു. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും പരാമർശം പിൻവലിക്കുകയാണെന്നും നൂപുർ ശര്‍മ നേരത്തേ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Nupur Sharma, Naveen Jindal Booked By Delhi Police For Allegedly Spreading Hate On Social Media