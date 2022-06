ന്യൂഡൽഹി∙ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹുസൈൻ ആമിർ അബ്ദുല്ലാഹിയാൻ ഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ വിവരങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നു നീക്കി ഇറാൻ. പ്രവാചകനിന്ദ നടത്തിയവർക്കെതിരെ മറ്റുള്ളവർക്കു പാഠമാകുന്ന തരത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അജിത് ഡോവൽ ഉറപ്പുനൽകിയതായി നേരത്തെ ഇറാൻ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഇല്ല.

മൂന്നു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി, അജിത് ഡോവലുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് പ്രവാചകനിന്ദ നടത്തിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതെന്നാണ് ഇറാൻ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പ്രവാചകനിന്ദ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ച രാജ്യമാണ് ഇറാൻ.

ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അറിയിച്ചതായും ഇറാൻ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. മാത്രമല്ല, പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയോടുള്ള ബഹുമാനത്തിനും മതപരമായ സഹിഷ്ണുതയ്ക്കും വിവിധ വിശ്വാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിനും ഇന്ത്യൻ ജനതയെയും സർക്കാരിനെയും മന്ത്രി പ്രശംസിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

വ്യാപാര നിക്ഷേപ ബന്ധങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം എന്നിവയിലെ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോവലുമായി ചർച്ച നടത്തി.‌ ബിജെപി മുൻ വക്താക്കൾ പ്രവാചകനെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ അറബ് ലോകത്ത് പ്രതിഷേധമുയർത്തിയതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇസ്‍ലാമിക രാജ്യ പ്രതിനിധിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിയാൻ.



English Summary: On Prophet Row, Iran Deletes Its Version Of Meeting With NSA Ajit Doval